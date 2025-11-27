Акции Puma взлетели после сообщения о возможной продаже бренда китайскому конкуренту

Китайский производитель спортивной одежды Anta Sports Products, которому принадлежат такие бренды, как Fila и Jack Wolfskin, рассматривает возможность поглощения немецкой Puma, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Продажа бренда

По их данным, китайская компания сейчас работает с консультантом над оценкой потенциальной покупки и может объединиться для сделки с частной инвестиционной фирмой.

Как отреагировали акции

Акции Puma после этой публикации подскочили на 16% на торгах в Германии. При этом с начала 2025 года они в минусе более чем на 60%. Котировки Anta Sports в Гонконге выросли на 1,7%.

Кто хочет купить

На немецкого производителя есть и другие претенденты, в том числе китайская группа спортивной одежды Li Ning, которая обсуждает с банками варианты финансирования, передает Bloomberg.

Также интерес может проявить японская ASICS, рассказали собеседники агентства. Все обсуждения предварительные, и пока неясно, кто подаст заявки, сообщили они.

Акционер Puma

Крупнейший акционер Puma — частная холдинговая компания Artemis, которая принадлежит французской семье миллиардеров Пино и также контролирует владельца Gucci, Kering — ранее заявлял, что рассматривает все варианты в отношении своей доли в 29%.

Хотя источник Reuters говорил в сентябре, что продавать по рыночной цене на тот момент Artemis не хотела. Оценочные ожидания семьи Пино, могут стать серьезным препятствием для любой сделки, считают источники Bloomberg. Текущая капитализация Puma составляет 2,5 млрд евро.