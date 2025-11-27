Запасы золота компании Tether достигли уровня ЦБ Кореи, Греции и Венгрии

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 ноября 2025, 9:28 Читати українською

Запасы золота компании Tether достигли уровня ЦБ Кореи, Греции и Венгрии

На конец сентября резервы компании Tether достигли 116 тонн золота. Этот объем сопоставим с запасами Южной Кореи, Венгрии или Греции, пишет FТ со ссылкой на аналитиков инвестбанка Jefferies.

На конец сентября резервы компании Tether достигли 116 тонн золота.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорят аналитики

Эксперты назвали эмитента стейблкоинов USDT крупнейшим держателем драгметалла за пределами государственного сектора.

Аналитики отметили, что агрессивные закупки компании могли напрямую повлиять на недавний рост рыночной стоимости золота.

В прошлом квартале на долю Tether пришлось почти 2% мирового спроса, что эквивалентно 12% от общего объема закупок всех центральных банков.

По данным Jefferies, эмитент планирует приобрести еще около 100 тонн физического золота в 2025 году. Финансовые показатели позволяют реализовать этот план: прогнозируемая прибыль фирмы в этом году стремится к $15 млрд.

Эксперты считают, что компания делает ставку на массовое принятие токенизированного золота. С начала августа Tether добавила в обеспечение своего золотого стейблкоина XAUT более 275 000 унций металла на сумму около $1,1 млрд.

В отличие от ETF или физического владения, токенизированное золото предлагает круглосуточную торговлю и отсутствие комиссий за хранение.

В Jefferies полагают, что CEO Tether Паоло Ардоино рассматривает этот актив как «естественный биткоин» и способ диверсификации резервов на фоне рисков доллара США.

Золото как оружие против санкций

В последние годы (особенно в 2024—2025) наблюдается тенденция, когда страны Глобального Юга и государства, имеющие напряженные отношения с Западом (в частности Китай), активно заменяют доллар США в своих резервах физическим золотом. Это явление называют «дедолларизацией».

Золото не имеет эмитента (его нельзя допечатать, как доллар) и его невозможно заблокировать нажатием кнопки в банковской системе SWIFT, как это можно сделать с валютными счетами.

Поэтому рекордные закупки золота центробанками — это прежде всего подготовка к возможным геополитическим штормам и попытка обезопасить свои активы от санкционных рисков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
27 ноября 2025, 10:45
#
911
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами