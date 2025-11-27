Запасы золота компании Tether достигли уровня ЦБ Кореи, Греции и Венгрии

На конец сентября резервы компании Tether достигли 116 тонн золота. Этот объем сопоставим с запасами Южной Кореи, Венгрии или Греции, пишет FТ со ссылкой на аналитиков инвестбанка Jefferies.

Что говорят аналитики

Эксперты назвали эмитента стейблкоинов USDT крупнейшим держателем драгметалла за пределами государственного сектора.

Аналитики отметили, что агрессивные закупки компании могли напрямую повлиять на недавний рост рыночной стоимости золота.

В прошлом квартале на долю Tether пришлось почти 2% мирового спроса, что эквивалентно 12% от общего объема закупок всех центральных банков.

По данным Jefferies, эмитент планирует приобрести еще около 100 тонн физического золота в 2025 году. Финансовые показатели позволяют реализовать этот план: прогнозируемая прибыль фирмы в этом году стремится к $15 млрд.

Эксперты считают, что компания делает ставку на массовое принятие токенизированного золота. С начала августа Tether добавила в обеспечение своего золотого стейблкоина XAUT более 275 000 унций металла на сумму около $1,1 млрд.

В отличие от ETF или физического владения, токенизированное золото предлагает круглосуточную торговлю и отсутствие комиссий за хранение.

В Jefferies полагают, что CEO Tether Паоло Ардоино рассматривает этот актив как «естественный биткоин» и способ диверсификации резервов на фоне рисков доллара США.

Золото как оружие против санкций

В последние годы (особенно в 2024—2025) наблюдается тенденция, когда страны Глобального Юга и государства, имеющие напряженные отношения с Западом (в частности Китай), активно заменяют доллар США в своих резервах физическим золотом. Это явление называют «дедолларизацией».

Золото не имеет эмитента (его нельзя допечатать, как доллар) и его невозможно заблокировать нажатием кнопки в банковской системе SWIFT, как это можно сделать с валютными счетами.

Поэтому рекордные закупки золота центробанками — это прежде всего подготовка к возможным геополитическим штормам и попытка обезопасить свои активы от санкционных рисков.