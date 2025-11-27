В Украине с начала года Главный сервисный центр МВД временно приостановил работу 106 торговых организаций, занимающихся продажей транспортных средств и их комплектующих. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
МВД «поставило на паузу» работу 106 автотрейдеров. В чем причина
Причины закрытия:
- отсутствие вывески и графика работы — поэтому покупатели не понимают, с кем именно заключают сделку;
- оформление договоров вне торгового помещения, что не отвечает требованиям законодательства;
- несоблюдение правил учета и документооборота, подрывающих прозрачность и законность операций.
Источник: Минфин
