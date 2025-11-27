Минобороны США хочет внести Alibaba и BYD в черный список китайских компаний

Министерство обороны США пришло к выводу, что лидеры китайской электронной коммерции и разработчики ИИ Alibaba Group и Baidu, а также автопроизводитель BYD и еще пять компаний из Китая должны быть включены в перечень организаций, оказывающих содействие китайским вооруженным силам. Об этом пишет Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о списке Пентагона

Замминистра обороны Стивен Файнберг изложил свою позицию в письме от 7 октября, адресовав его председателям комитетов по вооруженным силам Палаты представителей и Сената. В распоряжении агентства оказалась копия этого документа.

Неясно, были ли компании официально добавлены в так называемый список 1260H. Включение в список не влечет за собой автоматических санкций, но служит жестким предупреждением американским инвесторам о потенциальных рисках, пишет агентство. Этот список ежегодно обновляется.

В него вносятся компании, связанные с китайскими вооруженными силами и ведущие деятельность в США. В последнем обновлении, вышедшем в январе — еще до вступления Трампа в должность — упомянутые компании не значатся.

В письме Пентагона также упоминаются:

Eoptolink Technology,

Hua Hong Semiconductor,

RoboSense Technology,

WuXi AppTec Co,