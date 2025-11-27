Multi от Минфин
«Чудеса на 500 000»: как работает акция Moneyveo и почему такие кампании становятся трендом на финансовом рынке

Moneyveo запустила масштабную акцию «Чудеса на 500 000», в рамках которой пользователи сервиса могут получить кешбэк за привычные финансовые действия, обменять его на специальные «чудо-билеты» и принять участие в розыгрышах подарков — призовой фонд составляет более полумиллиона гривен!

Moneyveo запустила масштабную акцию «Чудеса на 500 000», в рамках которой пользователи сервиса могут получить кешбэк за привычные финансовые действия, обменять его на специальные «чудо-билеты» и принять участие в розыгрышах подарков — призовой фонд составляет более полумиллиона гривен!

В этом материале разбираем как работает механика акции, что дает пользователям и почему подобные геймифицированные кампании становятся одним из ключевых инструментов на рынке небанковских финансовых услуг.

Как работает акция «Чудеса на 500 000»: главные правила и особенности

Moneyveo проводит акциюс 14 ноября 2025 года по 14 января 2026 года. За это время активным клиентам начисляется кешбэк за различные действия в сервисе: оформление кредитов, своевременную оплату, отзывы, участие в викторинах, подключение Telegram-бота или пуш-уведомлений.

Этот кешбэк можно обменять на «чудо-билеты»

— специальную «валюту», с помощью которой можно принять участие в финальном розыгрыше денежных призов.

«Чудо-билет» стоит 50 баллов кешбэка. Чем больше билетов, тем выше шансы на выигрыш.

Кешбек начисляется автоматически, а обменять его на «чудо-билеты» можно в Личном кабинете начиная с 1 декабря 2025 года.

Когда состоятся розыгрыши и какие призы ждут участников

Moneyveo разделила розыгрыш призового фонда свыше 500 000 грн на четыре этапа:

1 розыгрыш — 18 ноября

  • 100 сертификатов на частичное списание процентов по кредиту Smart (номиналом 500 грн каждый);
  • 3 VIP-бокса «12 лет вместе — 12 моментов благодарности» разыграем среди самых лояльных клиентов.

2 розыгрыш — 24 декабря

  • 100 промокодов на Smart под 0,01% в день;
  • смарт-телевизор Samsung.

3 розыгрыш — 6 января

  • 100 промокодов на -40% на пролонгацию кредита Smart;
  • кофемашина Philips с набором кофе.

Главный розыгрыш — 19 января

В финале компания определит троих победителей, которые получат по 100 000 грн.

Все розыгрыши Moneyveo проводит рандомно и публикует видео на своем официальном YouTube-канале.

Чтобы воспользоваться шансом на победу, очень важно не иметь просрочки в сервисе на момент розыгрыша.

И будьте на связи — чтобы представители компании могли сообщить вам о выигрыше.

Почему финансовые компании начали использовать геймификацию

Moneyveo — новатор среди МФО в использовании геймификации всвоих промоакциях

Геймификация в последние несколько лет стала одним из самых заметных трендов в финансовых сервисах. Согласно данным Purrweb, более 70% банков и небанковских финкомпаний добавляют в свои продукты игровые механики — от баллов и уровней до внутренних наград и призовых розыгрышей. Такой подход изменяет не только опыт пользования, но и финансовое поведение клиентов.

Геймифицированные программы лояльности позволяют компаниям:

  • формировать положительный пользовательский опыт, когда оформление кредита или его погашение не рассматривается как рутина;
  • поощрять ответственное поведение — подтверждение личности, подключение безопасных каналов, отзывы, оплаты без просрочек;
  • возвращать клиентов в сервис — финансовые приложения с игровыми механиками демонстрируют на 22% более высокую частоту возврата пользователей.

Украинский контекст: почему геймификация заходит именно здесь

Украинская аудитория финтех-рынка — цифровая, активная и открытая для интерактивных сервисов. Это подтверждают данные USAID: 85% пользователей финансовых услуг в Украине имеют опыт цифрового взаимодействия с сервисами, более половины — регулярно пользуются финансовыми приложениями.

На этом фоне геймифицированные кампании работают особенно эффективно — они дают пользователю не только финансовую услугу, но и эмоциональное взаимодействие.

Пример Moneyveo: когда механика становится стратегией

Moneyveo системно использует геймификации в своих программах лояльности. По внутренним данным компании, в 2024—2025 годах 48% повторных кредитов оформляли именно те пользователи, которые участвовали в бонусных активностях, викторинах или розыгрышах.

Это означает, что клиенты не просто выполняют условия акций, а остаются в экосистеме сервиса дольше, повышая финансовую дисциплину.

Что это значит для рынка? Геймифицированные акции на кредиты — например «Чудеса на 500 000» — работают не только как мотивация выиграть приз, они также:

  • формируют доверие к сервису;
  • повышают вовлеченность;
  • создают опыт, в котором пользователь получает ценность на каждом этапе — не только при оформлении кредита.

Геймификация перестала быть опцией — это стало частью стратегии финансовых компаний, желающих строить долгосрочные отношения с клиентами. Moneyveo — один из примеров того, как игровые механики могут превратиться в полноценный инструмент сервисности и лояльности.

Реальная экономия для клиента Moneyveo

Moneyveo работает без скрытых комиссий — все суммы и ставки видны до оформления. Это позволяет сразу оценить, насколько выгодным будет предложение.

Скидки до -95%, промокоды на 0,01%, кешбэк и прозрачные расчеты помогают реально уменьшить расходы. Клиент видит выгодную ставку, низкий процент и финальный платеж без сюрпризов — поэтому легко понять, сколько удается сэкономить.

Покажем выгоду наглядно в таблице:

Ситуация клиента

Что даёт Moneyveo

Как работает

Выгода

Нужно оформить кредит Smart

Скидки до -95%

Активировать промокод в кабинете при оформлении

Экономия может достигать сотен гривен в день − в зависимости от размера кредита

Нужно продлить срок пользования Smart

Промокоды -40% на пролонгацию

Активировать промокод в кабинете при оформлении

Экономия может достигать сотен гривен в день − в зависимости от размера кредита

Выполняются задания в акции «Чудеса на 500 000»

Кешбэк → «чудо-билеты»

Каждые 50 баллов = 1 билет

Возможность уменьшить расходы и получить шанс выиграть 100 000 грн

Приводите в сервис нового клиента

Бонус за нового пользователя

Начисляется автоматически после оформления новичком первого кредита

Бонус 400 грн на личную карту

Хотите платить меньше процентов

Сертификат на списание 500 грн процентов

Можно выиграть в акции «Чудеса на 500 000»

Минус 500 грн от суммы к оплате

Хотите выгодные условия на рынке

Обмен скидки от другого сервиса

Отправляете скриншот скидки в рамках акции «Дадим лучше, чем конкуренты»

Получаете скидку больше, чем у другого сервиса

FAQ об акции «Чудеса на 500 000»

1. Кто может принять участие в акции?

Все активные пользователи Moneyveo, не имеющие просрочек в период проведения акции.

2. Нужно ли оформлять кредит, чтобы получать кешбэк?

Не обязательно. Часть бонусов начисляется за другие действия — подключение пушей, Telegram-бота, оформление пролонгации, отзывы, участие в викторинах и т. д.

3. Сколько стоит один «чудо-билет»?

50 баллов кешбэка.

4. Можно ли приобрести несколько «чудо-билетов»?

Да, количество не ограничено.

5. Когда будут проходить розыгрыши?

18 ноября, 24 декабря, 6 января и финальный — 19 января.

6. Как узнать о выигрыше?

Имена победителей публикуют на сайте, видео розыгрыша — на YouTube. С каждым счастливчиком также связываются лично для передачи подарка.

7. Нужно ли ехать в офис за выигрышем?

Денежные призы выдаются в офисе Moneyveo в Киеве. Все остальные — посылаются по почте после согласования деталей с победителем.

8. Где посмотреть поэтапные условия акции?

Список задач доступен в Личном кабинете.

Условия акции — на официальной странице: https://moneyveo.ua/ru/--dyva-na-piv-miliona/

Акция «Чудеса на 500 000» — пример того, как финансовые сервисы изменяют подход к взаимодействию с клиентами: добавляют элементы игры, мотивации и вознаграждений.

Для пользователей это возможность получить реальную материальную выгоду, а для компании — способ построить долгосрочные отношения на основе прозрачности и доверия.

Если вы уже пользуетесь Moneyveo — проверьте свой кешбэк в Личном кабинете. Возможно, именно ваш «чудо-билет» принесет одно из тех же праздничных чудес.

