Moneyveo запустила масштабную акцию «Чудеса на 500 000», в рамках которой пользователи сервиса могут получить кешбэк за привычные финансовые действия, обменять его на специальные «чудо-билеты» и принять участие в розыгрышах подарков — призовой фонд составляет более полумиллиона гривен!
«Чудеса на 500 000»: как работает акция Moneyveo и почему такие кампании становятся трендом на финансовом рынке
В этом материале разбираем как работает механика акции, что дает пользователям и почему подобные геймифицированные кампании становятся одним из ключевых инструментов на рынке небанковских финансовых услуг.
Как работает акция «Чудеса на 500 000»: главные правила и особенности
Moneyveo проводит акциюс 14 ноября 2025 года по 14 января 2026 года. За это время активным клиентам начисляется кешбэк за различные действия в сервисе: оформление кредитов, своевременную оплату, отзывы, участие в викторинах, подключение Telegram-бота или пуш-уведомлений.
Этот кешбэк можно обменять на «чудо-билеты»
— специальную «валюту», с помощью которой можно принять участие в финальном розыгрыше денежных призов.
«Чудо-билет» стоит 50 баллов кешбэка. Чем больше билетов, тем выше шансы на выигрыш.
Кешбек начисляется автоматически, а обменять его на «чудо-билеты» можно в Личном кабинете начиная с 1 декабря 2025 года.
Когда состоятся розыгрыши и какие призы ждут участников
Moneyveo разделила розыгрыш призового фонда свыше 500 000 грн на четыре этапа:
1 розыгрыш — 18 ноября
- 100 сертификатов на частичное списание процентов по кредиту Smart (номиналом 500 грн каждый);
- 3 VIP-бокса «12 лет вместе — 12 моментов благодарности» разыграем среди самых лояльных клиентов.
2 розыгрыш — 24 декабря
- 100 промокодов на Smart под 0,01% в день;
- смарт-телевизор Samsung.
3 розыгрыш — 6 января
- 100 промокодов на -40% на пролонгацию кредита Smart;
- кофемашина Philips с набором кофе.
Главный розыгрыш — 19 января
В финале компания определит троих победителей, которые получат по 100 000 грн.
Все розыгрыши Moneyveo проводит рандомно и публикует видео на своем официальном YouTube-канале.
Чтобы воспользоваться шансом на победу, очень важно не иметь просрочки в сервисе на момент розыгрыша.
И будьте на связи — чтобы представители компании могли сообщить вам о выигрыше.
Почему финансовые компании начали использовать геймификацию
Геймификация в последние несколько лет стала одним из самых заметных трендов в финансовых сервисах. Согласно данным Purrweb, более 70% банков и небанковских финкомпаний добавляют в свои продукты игровые механики — от баллов и уровней до внутренних наград и призовых розыгрышей. Такой подход изменяет не только опыт пользования, но и финансовое поведение клиентов.
Геймифицированные программы лояльности позволяют компаниям:
- формировать положительный пользовательский опыт, когда оформление кредита или его погашение не рассматривается как рутина;
- поощрять ответственное поведение — подтверждение личности, подключение безопасных каналов, отзывы, оплаты без просрочек;
- возвращать клиентов в сервис — финансовые приложения с игровыми механиками демонстрируют на 22% более высокую частоту возврата пользователей.
Украинский контекст: почему геймификация заходит именно здесь
Украинская аудитория финтех-рынка — цифровая, активная и открытая для интерактивных сервисов. Это подтверждают данные USAID: 85% пользователей финансовых услуг в Украине имеют опыт цифрового взаимодействия с сервисами, более половины — регулярно пользуются финансовыми приложениями.
На этом фоне геймифицированные кампании работают особенно эффективно — они дают пользователю не только финансовую услугу, но и эмоциональное взаимодействие.
Пример Moneyveo: когда механика становится стратегией
Moneyveo системно использует геймификации в своих программах лояльности. По внутренним данным компании, в 2024—2025 годах 48% повторных кредитов оформляли именно те пользователи, которые участвовали в бонусных активностях, викторинах или розыгрышах.
Это означает, что клиенты не просто выполняют условия акций, а остаются в экосистеме сервиса дольше, повышая финансовую дисциплину.
Что это значит для рынка? Геймифицированные акции на кредиты — например «Чудеса на 500 000» — работают не только как мотивация выиграть приз, они также:
- формируют доверие к сервису;
- повышают вовлеченность;
- создают опыт, в котором пользователь получает ценность на каждом этапе — не только при оформлении кредита.
Геймификация перестала быть опцией — это стало частью стратегии финансовых компаний, желающих строить долгосрочные отношения с клиентами. Moneyveo — один из примеров того, как игровые механики могут превратиться в полноценный инструмент сервисности и лояльности.
Реальная экономия для клиента Moneyveo
Moneyveo работает без скрытых комиссий — все суммы и ставки видны до оформления. Это позволяет сразу оценить, насколько выгодным будет предложение.
Скидки до -95%, промокоды на 0,01%, кешбэк и прозрачные расчеты помогают реально уменьшить расходы. Клиент видит выгодную ставку, низкий процент и финальный платеж без сюрпризов — поэтому легко понять, сколько удается сэкономить.
Покажем выгоду наглядно в таблице:
|
Ситуация клиента
|
Что даёт Moneyveo
|
Как работает
|
Выгода
|
Нужно оформить кредит Smart
|
Скидки до -95%
|
Активировать промокод в кабинете при оформлении
|
Экономия может достигать сотен гривен в день − в зависимости от размера кредита
|
Нужно продлить срок пользования Smart
|
Промокоды -40% на пролонгацию
|
Активировать промокод в кабинете при оформлении
|
Экономия может достигать сотен гривен в день − в зависимости от размера кредита
|
Выполняются задания в акции «Чудеса на 500 000»
|
Кешбэк → «чудо-билеты»
|
Каждые 50 баллов = 1 билет
|
Возможность уменьшить расходы и получить шанс выиграть 100 000 грн
|
Приводите в сервис нового клиента
|
Бонус за нового пользователя
|
Начисляется автоматически после оформления новичком первого кредита
|
Бонус 400 грн на личную карту
|
Хотите платить меньше процентов
|
Сертификат на списание 500 грн процентов
|
Можно выиграть в акции «Чудеса на 500 000»
|
Минус 500 грн от суммы к оплате
|
Хотите выгодные условия на рынке
|
Обмен скидки от другого сервиса
|
Отправляете скриншот скидки в рамках акции «Дадим лучше, чем конкуренты»
|
Получаете скидку больше, чем у другого сервиса
FAQ об акции «Чудеса на 500 000»
1. Кто может принять участие в акции?
Все активные пользователи Moneyveo, не имеющие просрочек в период проведения акции.
2. Нужно ли оформлять кредит, чтобы получать кешбэк?
Не обязательно. Часть бонусов начисляется за другие действия — подключение пушей, Telegram-бота, оформление пролонгации, отзывы, участие в викторинах
3. Сколько стоит один «чудо-билет»?
50 баллов кешбэка.
4. Можно ли приобрести несколько «чудо-билетов»?
Да, количество не ограничено.
5. Когда будут проходить розыгрыши?
18 ноября, 24 декабря, 6 января и финальный — 19 января.
6. Как узнать о выигрыше?
Имена победителей публикуют на сайте, видео розыгрыша — на YouTube. С каждым счастливчиком также связываются лично для передачи подарка.
7. Нужно ли ехать в офис за выигрышем?
Денежные призы выдаются в офисе Moneyveo в Киеве. Все остальные — посылаются по почте после согласования деталей с победителем.
8. Где посмотреть поэтапные условия акции?
Список задач доступен в Личном кабинете.
Условия акции — на официальной странице: https://moneyveo.ua/ru/--dyva-na-piv-miliona/
Акция «Чудеса на 500 000» — пример того, как финансовые сервисы изменяют подход к взаимодействию с клиентами: добавляют элементы игры, мотивации и вознаграждений.
Для пользователей это возможность получить реальную материальную выгоду, а для компании — способ построить долгосрочные отношения на основе прозрачности и доверия.
Если вы уже пользуетесь Moneyveo — проверьте свой кешбэк в Личном кабинете. Возможно, именно ваш «чудо-билет» принесет одно из тех же праздничных чудес.
Комментарии