українська
26 ноября 2025, 21:56

Украина и МВФ договорились на уровне персонала о новой программе поддержки на $8,2 млрд

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе поддержки. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе поддержки.

«Неделя активной работы миссии Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии г-ном Гевином Греем в Киеве завершилась хорошим результатом. Общий объем программы 8,2 млрд. долларов на 4 года. Эта программа поможет профинансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку, которая нам критически важна в последующие годы. Договоренность еще предстоит одобрить Советом исполнительных директоров МВФ», — написала она.

В связи с этим событием премьер также выделила 3 важных пункта в контексте сотрудничества с МВФ:

Во-первых, МВФ подтвердил устойчивость украинской экономики.

Во-вторых, правительство подготовило бюджет-2026 в соответствии с рамкой новой программы МВФ — с акцентом на эффективность расходов.

В-третьих, Украина продолжает курс на реформы. «Наши приоритеты неизменны: макроэкономическая стабильность, долговая устойчивость, прозрачность и сильные институции. Мы готовы и дальше внедрять политики для борьбы с теневой экономикой, противодействовать коррупции и усиливать управление в государственном секторе», — уточнила Юлия Свириденко.

Источник: Минфин
