JPMorgan предсказывает новые рекорды: S&P 500 может взлететь до 8000 пунктов в 2026 году

Несмотря на разговоры о перегреве рынка и «пузыре» искусственного интеллекта, ведущие стратеги одного из крупнейших банков мира JPMorgan настроены крайне оптимистично. Команда аналитиков прогнозирует, что 2026 год станет еще одним успешным периодом для американских инвесторов, а главный фондовый индекс США S&P 500 продолжит свое ралли. Об этом сообщает портал finance.yahoo.com 26 ноября.

Два сценария роста

Команда стратегов во главе с Дубравко Лакос-Буясом установила базовую цель для индекса S&P 500 на конец 2026 года на уровне 7 500 пунктов. Учитывая, что последняя сессия закрылась на отметке 6 765 пунктов, это означает существенный потенциал для роста.

Однако в банке рассматривают и более амбициозный сценарий. Если Федеральная резервная система (ФРС) продолжит активно снижать процентные ставки, индекс может пробить отметку в 8 000 пунктов.

Что толкает рынок вверх

Аналитики JPMorgan считают, что текущие высокие оценки стоимости компаний оправданы. Они выделяют несколько драйверов роста: