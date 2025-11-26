Германия увеличивает военную помощь Украине до 11,5 млрд евро и выделяет 170 млн евро на зиму

Германия не ослабит поддержку Украины, а наоборот — увеличивает ее и немедленно оказывает 170 млн евро зимней помощи. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в среду, 26 ноября, во время дебатов в Бундестаге по бюджету на 2026 год, сообщает Укринформ.