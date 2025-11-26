Multi от Минфин
26 ноября 2025, 19:13 Читати українською

Германия увеличивает военную помощь Украине до 11,5 млрд евро и выделяет 170 млн евро на зиму

Германия не ослабит поддержку Украины, а наоборот — увеличивает ее и немедленно оказывает 170 млн евро зимней помощи. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в среду, 26 ноября, во время дебатов в Бундестаге по бюджету на 2026 год, сообщает Укринформ.

Германия увеличивает военную помощь Украине до 11,5 млрд евро и выделяет 170 млн евро на зиму
Мерц подчеркнул, что увеличение поддержки должно стать четким сигналом президенту россии Владимиру Путину о его неспособности добиться успеха в Украине.

Подробности

Канцлер объявил о двух ключевых финансовых шагах:

  • Немедленная зимняя помощь: Германия немедленно предоставляет 170 миллионов евро на восстановление инфраструктуры, что смягчит последствия российского террора накануне зимы.
  • Увеличение военной поддержки: Общая сумма военной поддержки, заложенная в федеральном бюджете на 2026 год, была увеличена еще на 3 миллиарда евро, доведя общий объем до 11,5 миллиарда евро.

«Мы будем поддерживать украинский народ столько, сколько это будет необходимо. И мы хотим сделать замороженные российские активы доступными именно для этого», — подчеркнул Мерц.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

financialGenius
financialGenius
26 ноября 2025, 19:17
#
Лучше бы Германия делала аудит куда идут ее деньги … или отправляла не деньги, а технику с трекерами места что бы не перепродали ее куда-то …
Новости по теме
Все новости
