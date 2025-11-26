Alibaba делает ставку на ИИ и быструю доставку: доходы превысили ожидания, несмотря на падение прибыли

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group продемонстрировал результаты, превзошедшие прогнозы аналитиков по доходам. Успех компании обеспечили значительные инвестиции в сервисы мгновенной доставки, которые привлекли новых пользователей, а также стремительный рост облачного подразделения. Рынки отреагировали положительно: акции компании, торгуемые в США, открылись ростом на 2%. Об этом сообщает Reuters.

Финансовые результаты: тратить, чтобы зарабатывать

Во втором квартале Alibaba отчиталась о выручке на уровне 247,80 млрд юаней (около $35 млрд). Это превысило ожидания рынка, который прогнозировал 242,65 млрд юаней.

Однако агрессивные инвестиции имеют свою цену. Чистая прибыль компании упала на 53%, составив 20,61 млрд юаней. Это падение было ожидаемым и связано с расходами на развитие новых направлений, поэтому даже такой показатель оказался лучше пессимистических прогнозов некоторых экспертов.

«Мы верим, что эти инвестиции (в потребление и ИИ) создадут долгосрочные конкурентные преимущества, несмотря на краткосрочное давление на маржу», — отметил аналитик CFRA Анджело Зино.

«Агрессивная» стратегия в ИИ

Компания не планирует останавливаться на достигнутом. Ранее Alibaba анонсировала план инвестиций в размере 380 млрд юаней в искусственный интеллект и облачные технологии в течение трех лет. Однако генеральный директор Эдди Ву заявил, что даже этой суммы может быть недостаточно.

«Мы будем агрессивно инвестировать в инфраструктуру ИИ; инвестиции в 380 миллиардов юаней, о которых мы упоминали ранее, могут оказаться недостаточными, учитывая спрос клиентов», — подчеркнул Эдди Ву.

Компания пытается догнать конкурентов в потребительском сегменте ИИ. Недавно запущенное бесплатное приложение на базе языковой модели Qwen получило более 10 миллионов загрузок за первую неделю. Хотя это значительный успех, Alibaba все еще отстает от лидера рынка — чат-бота Doubao от ByteDance (владельца TikTok), который имеет 150 миллионов пользователей.