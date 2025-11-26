НБУ определил курсы валют на четверг: доллар отступил от рекорда

НБУ установил новые курсы валют на четверг, 27 ноября. Согласно данным регулятора, доллар подешевел на 10 копеек, отступив от своего исторического максимума.

На четверг НБУ установил такой курс доллара: 42,2987грн. Это на 10 копеек меньше, чем в среду (42,4015).

Исторический максимум доллара: 42,40 (25.11.2025).

В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 48,9481, что почти не отличается от курса в среду (48,9483).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на четверг установил такой курс польского злотого: 11,5895 (в среду курс был 11,5681).

