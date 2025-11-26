НБУ установил новые курсы валют на четверг, 27 ноября. Согласно данным регулятора, доллар подешевел на 10 копеек, отступив от своего исторического максимума.
НБУ определил курсы валют на четверг: доллар отступил от рекорда
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Курс доллара
На четверг НБУ установил такой курс доллара: 42,2987грн. Это на 10 копеек меньше, чем в среду (42,4015).
Исторический максимум доллара: 42,40 (25.11.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 48,9481, что почти не отличается от курса в среду (48,9483).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на четверг установил такой курс польского злотого: 11,5895 (в среду курс был 11,5681).
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 20 незарегистрированных посетителей.
Комментарии