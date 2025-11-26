Multi от Минфин
26 ноября 2025, 17:51 Читати українською

«єВідновлення»: Заявление на компенсацию теперь может подавать один совладелец жилья

Кабинет министров упростил порядок получения компенсаций по программе «єВідновлення» для жилья в общей собственности. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«єВідновлення»: Заявление на компенсацию теперь может подавать один совладелец жилья

Теперь, если один из совладельцев уехал, не выходит на связь или не участвует в содержании имущества, это не будет блокировать получение помощи. Компенсацию сможет оформить другой совладелец по упрощенной процедуре без лишних задержек.

Такие правила будут действовать, если другие совладельцы не подали возражений.

Раньше, чтобы получить средства на восстановление, потребовалось согласие всех совладельцев имущества.

Как изменяются правила

  • Подать заявление сможет всего один совладелец. Она будет автоматически считаться поданной от имени всех.
  • Если другие совладельцы не присоединились к заявлению и не подали официальные возражения, комиссия имеет право согласовать выплату.
  • Получающий компенсацию берет на себя обязательство восстановить жилье до подходящего состояния согласно чеклисту.

Дополнительные средства

По словам Свириденко, сегодня, 26 ноября, Кабмин направляет еще
609 млн грн Министерству развития общин на финансирование программы «єВідновлення».

«Еще около 9 тысяч украинских семей получат компенсацию на ремонт жилья, поврежденного в результате российской агрессии», — отметила глава правительства.

Всего по программе «єВідновлення» компенсации на восстановление поврежденного жилья в рамках программы уже получили более 116 тысяч семей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
