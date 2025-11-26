Пять факторов, которые будут способствовать развитию экономики США в 2026 году — аналитик

Аналитик Bank of America Адитья Бхаве выразил оптимистический взгляд на экономические перспективы США, утверждая, что 2026 год может извлечь пользу из нескольких существенных поддержок, даже несмотря на то, что экономика находится «на развилке». Об этом пишет Investing.

Прогноз аналитика

Бхаве сказал, что существует «впечатляющая дихотомия между сильной экономической активностью и мягкими данными по труду», но ее базовым аргументом является то, что «устойчивость потребителей поможет стабилизировать рынок труда».

Банк ожидает «рост выше консенсус-прогнозов на 2,4% в 2026 году и 2,2% в 2027 году».

Пять ключевых факторов

BofA определила пять ключевых факторов, способствующих развитию в следующем году.

Во-первых, компания заявила, что ожидает, что OBBBA прибавит «0,3−0,4 процентного пункта к росту ВВП в 2026 финансовом году благодаря стимулированию потребителей и капитальных затрат».

Во-вторых, там утверждалось, что отложенный эффект от текущих сокращений ФРС, вероятно, поддержит активность во второй половине 2026 года.

В-третьих, BofA написал, что «торговая политика должна стать более благоприятной для роста, независимо от того, будут ли отменены тарифы IEEPA».

В четвертых, прогнозируется, что «инвестиции, связанные с искусственным интеллектом, будут продолжать поддерживать экономику в следующем году».

Наконец банк отметил, что «базовые эффекты от закрытия должны механически стимулировать рост ВВП в 2026 году».

Однако BofA предупредил, что инфляция, вероятно, останется выше целевого показателя. Банк заявил, что его улучшенный прогноз роста побуждал его повысить прогнозы инфляции на 2026 год, при этом общий и базовый PCE составляют «2,6% и 2,8% соответственно», добавив, что тарифы должны удерживать базовый PCE «выше 3% в течение третьего квартала».

Что касается рынка труда, то BofA считает, что рынок «охлаждается, но не нелинейным образом, характерным для циклических спадов». Он ожидает, что в следующем году средний рост рабочих мест будет составлять 50 000 в месяц, а уровень безработицы снизится до 4,3% к концу 2026 года.

В общем, BofA рассматривает 2026 как «солнечный», поддержанный многочисленными факторами роста, несмотря на имеющиеся риски.