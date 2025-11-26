Женщины чаще беспокоятся о финансовом будущем — исследование

Женщины во всем мире продолжают испытывать значительно более высокий уровень стресса в отношении денег, чем мужчины. Результаты масштабного исследования, проведенного с октября 2024 по сентябрь 2025 года, подтверждают: финансовая уверенность остается преимущественно мужской привилегией. Об этом сообщает портал Statista.

География тревожности

Исследование охватило 27 стран, и в 22 из них женщины выразили большую обеспокоенность своим финансовым будущим, чем их соотечественники-мужчины.

Наиболее разительный разрыв зафиксирован в Финляндии: там о своем будущем беспокоятся 51% женщин против лишь 32% мужчин. Существенная разница (в 10 процентных пунктов) также наблюдается во Франции и Австралии. В целом тенденция показывает, что в англоязычных странах разрыв в уровне финансовой тревожности является одним из самых больших, тогда как в азиатских странах он менее заметен.

Однако есть и исключения:

В Мексике, на Филиппинах и в Таиланде уровень тревоги одинаков для обоих полов.

В Италии и Колумбии ситуация противоположная — там мужчины беспокоятся о деньгах больше, чем женщины.

Почему возникает страх

Аналитики связывают такую статистику с тем, что во многих странах женщины до сих пор имеют меньшую финансовую независимость. На их уверенность негативно влияют барьеры в карьерном росте и необходимость брать на себя львиную долю неоплачиваемой домашней работы, такой как уход за детьми или пожилыми родственниками.

Финансы для женщин — это не просто цифры, а вопрос самоопределения, богатства, успеха и, что самое важное, личной безопасности.

Парадокс осведомленности

Опрос также выявил связь между тревожностью и уровнем финансовой грамотности. В 19 из 27 стран женщины считают себя менее информированными о состоянии собственных финансов, чем мужчины. Наиболее неуверенно чувствуют себя жительницы Колумбии, Италии, Японии, Великобритании и ОАЭ.

В то же время существует интересный парадокс: в Южной Корее, Индии и Австрии женщины оценивают свою финансовую осведомленность выше, чем мужчины, но при этом все равно больше беспокоятся за свое будущее.