українська
26 ноября 2025, 16:16

Женщины чаще беспокоятся о финансовом будущем — исследование

Женщины во всем мире продолжают испытывать значительно более высокий уровень стресса в отношении денег, чем мужчины. Результаты масштабного исследования, проведенного с октября 2024 по сентябрь 2025 года, подтверждают: финансовая уверенность остается преимущественно мужской привилегией. Об этом сообщает портал Statista.

Женщины во всем мире продолжают испытывать значительно более высокий уровень стресса в отношении денег, чем мужчины.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

География тревожности

Исследование охватило 27 стран, и в 22 из них женщины выразили большую обеспокоенность своим финансовым будущим, чем их соотечественники-мужчины.

Наиболее разительный разрыв зафиксирован в Финляндии: там о своем будущем беспокоятся 51% женщин против лишь 32% мужчин. Существенная разница (в 10 процентных пунктов) также наблюдается во Франции и Австралии. В целом тенденция показывает, что в англоязычных странах разрыв в уровне финансовой тревожности является одним из самых больших, тогда как в азиатских странах он менее заметен.

Однако есть и исключения:

  • В Мексике, на Филиппинах и в Таиланде уровень тревоги одинаков для обоих полов.
  • В Италии и Колумбии ситуация противоположная — там мужчины беспокоятся о деньгах больше, чем женщины.

Почему возникает страх

Аналитики связывают такую статистику с тем, что во многих странах женщины до сих пор имеют меньшую финансовую независимость. На их уверенность негативно влияют барьеры в карьерном росте и необходимость брать на себя львиную долю неоплачиваемой домашней работы, такой как уход за детьми или пожилыми родственниками.

Финансы для женщин — это не просто цифры, а вопрос самоопределения, богатства, успеха и, что самое важное, личной безопасности.

Парадокс осведомленности

Опрос также выявил связь между тревожностью и уровнем финансовой грамотности. В 19 из 27 стран женщины считают себя менее информированными о состоянии собственных финансов, чем мужчины. Наиболее неуверенно чувствуют себя жительницы Колумбии, Италии, Японии, Великобритании и ОАЭ.

В то же время существует интересный парадокс: в Южной Корее, Индии и Австрии женщины оценивают свою финансовую осведомленность выше, чем мужчины, но при этом все равно больше беспокоятся за свое будущее.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+30
Я. ..
Я. ..
26 ноября 2025, 16:35
#
«Жінки частіше турбуються про фінансове майбутнє — дослідження»

Не повністю назву статті написали)) забули додати «Жінки частіше турбуються про СВОЄ фінансове майбутнє за рахунок чоловіка — дослідження») Так буде більш точно))

Ні для кого не секрет, що коли чоловік сам по собі, то грошей на все вистачає, але коли чоловік в стосунках, то ну дуже часто, тих же грошей раптом не вистачає)))

Тому, вся «фінансова грамотність» більшості сучасних жінок полягає у «буду зустрічатися, якщо чоловік буде заробляти від 500к на місяць» або «мої гроші це мої гроші, а гроші чоловіка це наші спільні гроші» або «навіщо мені чоловік, якщо я сама все маю оплачувати»))

Короче кажучи, вся ця «сильна» і «незалежна» разом з фемінізмом, раптом летять у форточку, коли принесуть рахунок :D
