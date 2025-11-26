Женщины во всем мире продолжают испытывать значительно более высокий уровень стресса в отношении денег, чем мужчины. Результаты масштабного исследования, проведенного с октября 2024 по сентябрь 2025 года, подтверждают: финансовая уверенность остается преимущественно мужской привилегией. Об этом сообщает портал Statista.
Женщины чаще беспокоятся о финансовом будущем — исследование
География тревожности
Исследование охватило 27 стран, и в 22 из них женщины выразили большую обеспокоенность своим финансовым будущим, чем их соотечественники-мужчины.
Наиболее разительный разрыв зафиксирован в Финляндии: там о своем будущем беспокоятся 51% женщин против лишь 32% мужчин. Существенная разница (в 10 процентных пунктов) также наблюдается во Франции и Австралии. В целом тенденция показывает, что в англоязычных странах разрыв в уровне финансовой тревожности является одним из самых больших, тогда как в азиатских странах он менее заметен.
Однако есть и исключения:
- В Мексике, на Филиппинах и в Таиланде уровень тревоги одинаков для обоих полов.
- В Италии и Колумбии ситуация противоположная — там мужчины беспокоятся о деньгах больше, чем женщины.
Почему возникает страх
Аналитики связывают такую статистику с тем, что во многих странах женщины до сих пор имеют меньшую финансовую независимость. На их уверенность негативно влияют барьеры в карьерном росте и необходимость брать на себя львиную долю неоплачиваемой домашней работы, такой как уход за детьми или пожилыми родственниками.
Финансы для женщин — это не просто цифры, а вопрос самоопределения, богатства, успеха и, что самое важное, личной безопасности.
Парадокс осведомленности
Опрос также выявил связь между тревожностью и уровнем финансовой грамотности. В 19 из 27 стран женщины считают себя менее информированными о состоянии собственных финансов, чем мужчины. Наиболее неуверенно чувствуют себя жительницы Колумбии, Италии, Японии, Великобритании и ОАЭ.
В то же время существует интересный парадокс: в Южной Корее, Индии и Австрии женщины оценивают свою финансовую осведомленность выше, чем мужчины, но при этом все равно больше беспокоятся за свое будущее.
Не повністю назву статті написали)) забули додати «Жінки частіше турбуються про СВОЄ фінансове майбутнє за рахунок чоловіка — дослідження») Так буде більш точно))
Ні для кого не секрет, що коли чоловік сам по собі, то грошей на все вистачає, але коли чоловік в стосунках, то ну дуже часто, тих же грошей раптом не вистачає)))
Тому, вся «фінансова грамотність» більшості сучасних жінок полягає у «буду зустрічатися, якщо чоловік буде заробляти від 500к на місяць» або «мої гроші це мої гроші, а гроші чоловіка це наші спільні гроші» або «навіщо мені чоловік, якщо я сама все маю оплачувати»))
Короче кажучи, вся ця «сильна» і «незалежна» разом з фемінізмом, раптом летять у форточку, коли принесуть рахунок :D