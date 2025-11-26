Приватбанк впервые в Украине запустил рассрочку для ФОПов

Государственный Приватбанк запустил новый для украинского рынка финансовый инструмент для бизнес-клиентов «Мгновенная рассрочка для бизнеса». Об этом сообщил член правления банка по вопросам корпоративного бизнеса и МПБ Евгений Заиграев, сообщили в пресс-службе финучреждения.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто может воспользоваться

Он уточнил, что новой программой смогут воспользоваться физические лица-предприниматели, являющиеся клиентами банка.

Фактически рассрочка для ФОП является адаптированным аналогом популярной услуги для физических лиц, предоставляя предпринимателям возможность удобно и быстро осуществлять необходимые закупки с оплатой по частям, пояснил Заиграев.

Какая сумма кредитования

Сумма кредитования на покупку товаров или услуг для бизнеса составляет от 20 тыс. до 500 тыс. грн.

Доступный клиентам банка лимит «Мгновенной рассрочки для бизнеса» можно проверить в веб-версии «Приват24 для бизнеса» в меню «Кредиты — Мгновенная рассрочка для бизнеса».

Первым партнером «Мгновенной рассрочки для бизнеса» от ПриватБанка стала сеть торговых центров «Эпицентр К».