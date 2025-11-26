Киберпреступники рассылают фейковые письма о якобы задолженности перед Новой почтой

Новая почта предупредила украинцев о новой волне фишинговой кампании. Киберпреступники массово рассылают электронные письма с копией логотипа компании и поддельными адресами отправителей, в которых говорится о вымышленной задолженности перед Новой почтой.

Компания подчеркнула, что эти письма не имеют никакого отношения к Новой почте или какой-либо другой компании группы NOVA.

Цель мошенников — создать психологическое давление, чтобы заставить получателя открыть вредное вложение или перейти по фишинговой ссылке, что может привести к похищению персональных данных или аккаунтов.

Правила безопасности

Чтобы обезопасить себя от мошенничества, Новая почта призывает придерживаться простых правил кибербезопасности:

Проверяйте адрес отправителя. Письма от Новой почты приходят только из официальных доменов. Обратите внимание на подозрительные изменения или ошибки написания.

Не открывайте письма от незнакомых отправителей и не переходите по ссылкам.

Если вы открыли подозрительное вложение или перешли по сомнительной ссылке, желательно поскорее изменить пароли на ваших аккаунтах и проверьте, нет ли у вас других активных сессий. Если обнаружена подозрительная активность, завершите все неизвестные сессии через настройки безопасности ваших аккаунтов.

Включите двухфакторную аутентификацию для электронной почты, мессенджеров, банкинга и других важных аккаунтов, что значительно повышает защиту от несанкционированного доступа.

Если вы получили такое письмо — переместите его в спам и удалите. Это поможет уменьшить риск повторной рассылки и защитит других пользователей.

«Подразделение кибербезопасности Новой почты уже работает над прекращением этой кампании и взаимодействует с провайдерами и соответствующими службами для ограничения деятельности мошенников», — говорится в сообщении.