Киберпреступники рассылают фейковые письма о якобы задолженности перед Новой почтой

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 ноября 2025, 15:26 Читати українською

Киберпреступники рассылают фейковые письма о якобы задолженности перед Новой почтой

Новая почта предупредила украинцев о новой волне фишинговой кампании. Киберпреступники массово рассылают электронные письма с копией логотипа компании и поддельными адресами отправителей, в которых говорится о вымышленной задолженности перед Новой почтой.

Киберпреступники рассылают фейковые письма о якобы задолженности перед Новой почтой
Фото: Новая почта

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Компания подчеркнула, что эти письма не имеют никакого отношения к Новой почте или какой-либо другой компании группы NOVA.

Цель мошенников — создать психологическое давление, чтобы заставить получателя открыть вредное вложение или перейти по фишинговой ссылке, что может привести к похищению персональных данных или аккаунтов.

Правила безопасности

Чтобы обезопасить себя от мошенничества, Новая почта призывает придерживаться простых правил кибербезопасности:

  • Проверяйте адрес отправителя. Письма от Новой почты приходят только из официальных доменов. Обратите внимание на подозрительные изменения или ошибки написания.
  • Не открывайте письма от незнакомых отправителей и не переходите по ссылкам.
  • Если вы открыли подозрительное вложение или перешли по сомнительной ссылке, желательно поскорее изменить пароли на ваших аккаунтах и проверьте, нет ли у вас других активных сессий. Если обнаружена подозрительная активность, завершите все неизвестные сессии через настройки безопасности ваших аккаунтов.
  • Включите двухфакторную аутентификацию для электронной почты, мессенджеров, банкинга и других важных аккаунтов, что значительно повышает защиту от несанкционированного доступа.
  • Если вы получили такое письмо — переместите его в спам и удалите. Это поможет уменьшить риск повторной рассылки и защитит других пользователей.

Читайте также: С 1 декабря «Новая почта» повышает тарифы. Как изменится стоимость услуг

«Подразделение кибербезопасности Новой почты уже работает над прекращением этой кампании и взаимодействует с провайдерами и соответствующими службами для ограничения деятельности мошенников», — говорится в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами