Без длительных остановок на границе: Правительство ускорило пограничный и таможенный контроль в поездах

Правительство приняло решение, которое позволит проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда — без продолжительных остановок на границе и без излишнего стресса для пассажиров. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Где будет работать

«Делаем международные путешествия для украинцев более удобными, — сообщила Глава Правительства. — Такой формат уже работает в отдельных поездах Интерсити+ на польском направлении. Таможенники и пограничники начинают проводить контроль пассажиров при движении на подъезде к границе. Теперь планируем распространить эту практику постепенно и на спальные вагоны ночных международных маршрутов».

Этот режим заработает в поездах:

Киев — Перемышль;

Киев — Хелм.

«Ожидаем запуска ускоренного контроля в движении в отдельных поездах уже с января, а дальше масштабируем и на другие поезда этих направлений. Благодарю Минразвития, Укрзализныцю и Государственную пограничную службу за координацию подготовки», — отметила Свириденко.