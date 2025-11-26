Multi от Минфин
26 ноября 2025, 15:07

Без длительных остановок на границе: Правительство ускорило пограничный и таможенный контроль в поездах

Правительство приняло решение, которое позволит проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда — без продолжительных остановок на границе и без излишнего стресса для пассажиров. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство приняло решение, которое позволит проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда — без продолжительных остановок на границе и без излишнего стресса для пассажиров.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Где будет работать

«Делаем международные путешествия для украинцев более удобными, — сообщила Глава Правительства. — Такой формат уже работает в отдельных поездах Интерсити+ на польском направлении. Таможенники и пограничники начинают проводить контроль пассажиров при движении на подъезде к границе. Теперь планируем распространить эту практику постепенно и на спальные вагоны ночных международных маршрутов».

Этот режим заработает в поездах:

  • Киев — Перемышль;
  • Киев — Хелм.

«Ожидаем запуска ускоренного контроля в движении в отдельных поездах уже с января, а дальше масштабируем и на другие поезда этих направлений. Благодарю Минразвития, Укрзализныцю и Государственную пограничную службу за координацию подготовки», — отметила Свириденко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

vbhjckfd
vbhjckfd
26 ноября 2025, 16:16
#
Хіба там завтик не в поляках? Це вони залазять на кордоні (хоча могли би ще у Львові) і поїзд там стоїть поки вони не пройдуть десь половину потягу і тільки тоді рушає аби вони встигли решту перевірити до його прибуття в Перемишль…
