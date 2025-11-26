Правительство приняло решение, которое позволит проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда — без продолжительных остановок на границе и без излишнего стресса для пассажиров. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Без длительных остановок на границе: Правительство ускорило пограничный и таможенный контроль в поездах
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Где будет работать
«Делаем международные путешествия для украинцев более удобными, — сообщила Глава Правительства. — Такой формат уже работает в отдельных поездах Интерсити+ на польском направлении. Таможенники и пограничники начинают проводить контроль пассажиров при движении на подъезде к границе. Теперь планируем распространить эту практику постепенно и на спальные вагоны ночных международных маршрутов».
Этот режим заработает в поездах:
- Киев — Перемышль;
- Киев — Хелм.
«Ожидаем запуска ускоренного контроля в движении в отдельных поездах уже с января, а дальше масштабируем и на другие поезда этих направлений. Благодарю Минразвития, Укрзализныцю и Государственную пограничную службу за координацию подготовки», — отметила Свириденко.
Комментарии - 1