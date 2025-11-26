Multi от Минфин
26 ноября 2025, 14:21

Акции SoftBank обвалились на 40% с конца октября

Японский инвестиционный гигант SoftBank Group, ставший одним из главных бенефициаров бума искусственного интеллекта, сейчас переживает стремительное падение стоимости своих активов. С конца октября акции компании упали примерно на 40%, что привело к потере более 16 триллионов иен (102 миллиарда долларов) рыночной капитализации. Главной причиной пессимизма инвесторов стали опасения, что ключевая ставка SoftBank — компания OpenAI — теряет лидерство после громкого дебюта модели Gemini 3.0 от Google. Об этом сообщает Bloomberg 26 ноября.

Японский инвестиционный гигант SoftBank Group, ставший одним из главных бенефициаров бума искусственного интеллекта, сейчас переживает стремительное падение стоимости своих активов.

«Все или ничего»: рискованная стратегия Масаёси Соны

Основатель SoftBank Масайоши Сон выбрал агрессивную стратегию: он продал доли в таких гигантах, как Nvidia и Oracle, чтобы аккумулировать ресурсы для инвестиций в OpenAI и создания экосистемы вокруг нее.

Сначала это сработало: благодаря переоценке доли в OpenAI (бумажная прибыль составила 14,6 млрд долларов), SoftBank отчитался о неожиданно высокой чистой прибыли в 2,5 триллиона иен за второй финансовый квартал. Однако сейчас инвесторы воспринимают SoftBank как «прокси» (заменитель) акций OpenAI, которые не торгуются на бирже. Поэтому любые проблемы разработчика ChatGPT мгновенно бьют по японской корпорации.

Миллиардные обязательства и новые покупки

Ситуация осложняется огромными финансовыми обязательствами SoftBank:

  • В декабре компания должна выплатить OpenAI 22,5 млрд долларов (это часть общего пакета инвестиций в 32 млрд долларов).
  • SoftBank завершил приобретение американского разработчика чипов Ampere Computing за 6,5 млрд долларов.
  • Компания планирует приобрести подразделение робототехники швейцарской ABB Ltd. за 5,4 млрд долларов.

Все это происходит на фоне дискуссий о том, не являются ли нынешние оценки ИИ-компаний «пузырем».

Смена лидеров и реакция рынка

Аналитики отмечают, что успех Google Gemini 3.0 изменил настроения на рынке. Инвесторы начали переходить от «скупок всего, что связано с ИИ» к более жесткому отбору.

Это вызвало эффект домино на японском рынке:

  • Акции Ibiden (поставщик компонентов для Nvidia) упали на 4% из-за опасений, что Meta перейдет на чипы Google.
  • Акции Toppan Holdings выросли на 11%, поскольку компания сотрудничает с Broadcom, которая помогает Google разрабатывать собственные чипы.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
