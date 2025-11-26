Multi от Минфин
українська
26 ноября 2025, 13:17

«Мы на поколение впереди»: в Nvidia отреагировали на сделку Meta и Google

Технологический гигант Nvidia выступил с решительным заявлением в защиту своего доминирования на рынке искусственного интеллекта. Компания заверила инвесторов, что ее технологии остаются недостижимыми для конкурентов, реагируя на растущую обеспокоенность Уолл-стрит по поводу усиления позиций Google в производстве чипов. Это заявление появилось на фоне падения акций Nvidia на 3% во вторник, вызванного сообщениями о возможном альянсе между Meta и Google. Об этом стало известно из заявления компании в социальной сети X, пишет CNBC.

Технологический гигант Nvidia выступил с решительным заявлением в защиту своего доминирования на рынке искусственного интеллекта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Битва архитектур: универсальность против специализации

Нервозность рынка спровоцировала информация о том, что корпорация Meta — один из ключевых клиентов Nvidia — рассматривает возможность использования тензорных процессоров (TPU) от Google для своих дата-центров. Это могло бы существенно ударить по доходам «зеленой команды».

В ответ Nvidia подчеркнула фундаментальное различие между своими графическими процессорами (GPU) и решениями конкурентов.

«Мы в восторге от успеха Google — они достигли значительного прогресса в ИИ, и мы продолжаем поставлять продукцию для Google. Но Nvidia на поколение опережает индустрию — это единственная платформа, которая запускает любую модель ИИ и делает это везде, где осуществляются вычисления», — говорится в сообщении компании.

Главный аргумент Nvidia заключается в том, что их новейшие чипы серии Blackwell являются более мощными и гибкими по сравнению с так называемыми ASIC-чипами (к которым относятся и TPU от Google), которые создаются под узкие задачи.

«Nvidia предлагает более высокую производительность, универсальность и взаимозаменяемость, чем ASIC», — подчеркнули в компании.

Фактор Gemini 3 и позиция Google

Хотя аналитики оценивают долю Nvidia на рынке ИИ-чипов в более чем 90%, успехи Google привлекают все больше внимания. Ранее в этом месяце поисковый гигант представил передовую модель Gemini 3, которая, по отзывам, демонстрирует впечатляющие результаты. Важный нюанс: эту модель тренировали именно на собственных процессорах Google (TPU), а не на GPU от Nvidia.

Google, в отличие от Nvidia, не продает свои чипы другим компаниям, а использует их для собственных нужд или сдает в аренду через облачный сервис Google Cloud. При этом компания старается сохранять баланс.

«Мы наблюдаем ускорение спроса как на наши собственные TPU, так и на графические процессоры Nvidia. Мы стремимся поддерживать оба направления, как мы это делали годами», — прокомментировал представитель Google.

«Законы масштабирования» работают

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг также пытается успокоить рынок. Во время отчета о прибылях он отметил, что Google остается важным клиентом для его компании, а модель Gemini прекрасно работает и на технологиях Nvidia.

Хуанг также рассказал о своем общении с Демисом Хассабисом, главой Google DeepMind. По словам Хуанга, Хассабис в текстовом сообщении подтвердил, что так называемые «законы масштабирования» (теория, согласно которой увеличение количества чипов и данных делает ИИ умнее) остаются в силе. Для Nvidia это означает, что спрос на их «железо» будет только расти.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
