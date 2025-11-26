Минюст разъяснил, как унаследовать имущество на оккупированных территориях

Министерство юстиции Украины опубликовало разъяснения по процедуре оформления наследства, если имущество или место открытия наследства расположено на временно оккупированной территории (ВОТ) или в зоне активных боевых действий.

То, что место открытия наследства может быть на временно оккупированной территории или на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия в полном объеме, не делает невозможным оформление наследства.

Это только влияет на порядок совершения нотариальных действий: нотариус определяет альтернативное место открытия наследства и осуществляет необходимые процедуры в соответствии с законодательством Украины.

Определение места открытия наследия

Согласно Гражданскому кодексу Украины, местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Однако в период военного положения, если это место расположено на временно оккупированной территории или территории активных боевых действий, наследственное дело может быть заведено любым нотариусом независимо от места открытия наследства.

Статус населенного пункта или территории проверяется нотариусом в соответствии с Перечнем территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденного приказом Министерства развития общин и территорий Украины от 28.02.2025 № 376.

Если наследственное дело открыто на оккупированной территории

Если наследственное дело было открыто на временно оккупированной территории, где невозможно продолжить производство из-за отсутствия доступа к документам или их уничтожения, любой нотариус (государственный или частный), к которому наследник обратился, имеет право продолжить ведение наследственного дела на основании его заявления.

Какие документы нужно добавить в заявление

Основные документы:

свидетельство о смерти наследодателя;

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельства, решения суда);

документы, подтверждающие право собственности на имущество, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (соответствующие свидетельства, выписки и т. п. ).

Полный список документов будет зависеть от конкретной ситуации и обстоятельств наследственного дела.

Сроки принятия наследства

Для принятия или отказа от наследства установлен срок в шесть месяцев, начинающийся со дня смерти наследодателя.

Вместе с тем в период военного положения в Украине и в течение двух лет со дня его прекращения или отмены также действует и другая норма. Если смерть наследодателя зарегистрирована позже, чем через месяц после того, как он умер (или был объявлен умершим), указанный срок исчисляется со дня государственной регистрации смерти.

Это правило применяется также к наследию, которое было открыто после введения военного положения в Украине, а также к наследию, открывшемуся до введения военного положения, срок для принятия которого не истек до его введения (при условии, что свидетельство о праве на наследство не было выдано ни одному из наследников).

Выдача свидетельства о праве на наследство

Свидетельство о праве на наследство выдается после истечения шестимесячного срока — по месту открытия наследства, кроме случаев, когда действовали обстоятельства, описанные выше.

Дополнительные вопросы

Наследники могут сталкиваться с дополнительными проблемами, в частности:

установление факта смерти наследодателя на ВОТ;

восстановление утраченных документов;

подтверждение родственных отношений;

признание права собственности на имущество в судебном порядке;

признание права собственности на имущество, разрушенное из-за боевых действий.

Узнать, как решить эти вопросы, можно у специалистов системы предоставления бесплатной юридической помощи.