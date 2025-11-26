Опасности искусственного интеллекта: основные риски, с которыми сталкиваются компании

Компании спешат вводить искусственный интеллект, но не все идет гладко. Более половины предприятий говорят, что опасность искусственного интеллекта привела, по меньшей мере, к одному негативному последствию. Об этом сообщает visualcapitalist.

Наибольшие опасности искусственного интеллекта

Неточность является наибольшим риском, о котором сообщают компании, почти треть из которых по крайней мере один раз испытала негативные последствия.

О других опасностях искусственного интеллекта сообщается в гораздо меньшем масштабе. Объясненность, то есть способность людей понимать внутреннюю работу системы искусственного интеллекта, повлияла на вдвое меньше компаний, чем неточность.

Последствия ошибок

Неточность ИИ может привести к гораздо большим проблемам. Она подрывает доверие к системам ИИ, влечет за собой операционную неэффективность и может привести к ошибочным стратегическим решениям. Когда И И генерирует неправильные результаты, вред часто усиливается из-за каскадных процессов.

Это может также создать юридические проблемы. Как недавно отметила Гарвардская школа права, многие страховые компании добавляют ограничения или исключают покрытие ущерба, связанного с искусственным интеллектом. Это означает, что руководители могут не покрываться традиционными полисами страхования директоров и должностных лиц за любую ответственность, возникающую вследствие ошибок искусственного интеллекта.

Следующие шаги для лидеров

Многие компании начали принимать меры по борьбе с опасностями искусственного интеллекта. Фактически 54% предприятий активно работают над уменьшением неточностей, связанных с искусственным интеллектом.

Лидеры могут взять на себя ответственность, обеспечив, чтобы их команды держали людей в курсе работы, чтобы они могли проверять результаты работы искусственного интеллекта перед его использованием.