Почему «дробление» ФОП стало мишенью налоговой и какие риски для бизнеса

Налоговая служба активно проверяет ФОП на «дробление бизнеса», но существует ли вообще такая проверка в Налоговом кодексе. Как работает система контроля и что нужно знать каждому предпринимателю, чтобы быть готовым к налоговому визиту, пишет 7eminar.

Какие проверки проводит налоговая

Налоговая служба продолжает обнародовать новости о результатах проведения проверок ФОП по дроблению бизнеса, и уже под такие проверки попали сети бытовой техники, рестораны и даже сеть магазинов детских игрушек.

Никакого отдельного вида проверки «на дробление» в Налоговом кодексе Украины (далее — НКУ) не существует. ФОП должен понимать, что НКУ не содержит отдельной проверки, направленной исключительно на установление факта дробления бизнеса. Поэтому все действия налоговой производятся в пределах уже существующих видов проверок.

Обычно налоговая проводит фактические проверки, осуществляемые в соответствии с требованиями НКУ.

Что на самом деле проверяет налоговая

Согласно ст. 75 НКУ, фактическая проверка проводится по месту фактического осуществления деятельности, и она касается:

обращения наличных денег; расчетных операций; ведение кассовых операций; наличия лицензий; оформление трудовых отношений

То есть формально проверяют именно то, что разрешает НКУ.

Если налоговая видит основания — может быть назначена внеплановая проверка.

В ходе проверок осуществляются контрольные закупки, хронометраж и инвентаризация.

Когда налоговая считает, что несколько ФОП работают в общей схеме, они проводят одновременные проверки всех этих ФОП. Но важно помнить, что на каждого ФОП выдается отдельный приказ, отдельное направление и по результатам проверки составляется отдельный акт или справка.

Формально это не групповая проверка, а просто много отдельных проверок, проведённых параллельно.

Признаки «дробления» по версии налоговой

В своих публикациях налоговая отмечает, что ФОП, связанные между собой, пользуются общим IP-адресом и имеют один адрес регистрации. Осуществляют деятельность в одной торговой точке, имеют общих работников. Используют одну торговую марку и имеют схожие виды деятельности. Но немаловажный момент: все эти признаки — не нормы закона, а только видение налоговой.

Для физического лица связанность с юрлицом возникает, если лицо участвует в совместной деятельности, владеет 25% и более уставного капитала компании или может контролировать его решение.

Между физическими лицами, связанными, считаются родственники первой степени родства.

То есть, никаких запретов на использование одного помещения, совместных работников и IP-адресов в НКУ не предусмотрено. Именно поэтому выводы актов, которые составляются по результатам таких проверок, не содержат нарушений, которые звучали бы как «дробление бизнеса». Ибо нет статьи, которую можно было бы нарушить

Поэтому обычно акты проверок фиксируют нарушения по деятельности каждого ФОП отдельно, среди которых:

использование труда наемных работников без надлежащего оформления трудовых отношений; проведение расчетов без фискальных чеков; отсутствие документов, подтверждающих учет товарных запасов.

То есть, налоговая фиксирует нарушения, действительно предусмотренные законодательством.

Как подготовиться к проверке

Налоговые проверки на дробление — это не о нарушении закона, а об интерпретации налоговой. Поэтому главная задача бизнеса — иметь документы, подтверждающие, что каждый ФОП работает самостоятельно, в своей модели и в рамках закона.

