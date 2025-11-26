Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Валюта
Депозиты
Кредиты
Банки
Страхование
Инвестиции
Криптовалюта
Индексы
26 ноября 2025, 9:13

Почему «дробление» ФОП стало мишенью налоговой и какие риски для бизнеса

Налоговая служба активно проверяет ФОП на «дробление бизнеса», но существует ли вообще такая проверка в Налоговом кодексе. Как работает система контроля и что нужно знать каждому предпринимателю, чтобы быть готовым к налоговому визиту, пишет 7eminar.

Налоговая служба активно проверяет ФОП на «дробление бизнеса», но существует ли вообще такая проверка в Налоговом кодексе.

Какие проверки проводит налоговая

Налоговая служба продолжает обнародовать новости о результатах проведения проверок ФОП по дроблению бизнеса, и уже под такие проверки попали сети бытовой техники, рестораны и даже сеть магазинов детских игрушек.

Никакого отдельного вида проверки «на дробление» в Налоговом кодексе Украины (далее — НКУ) не существует. ФОП должен понимать, что НКУ не содержит отдельной проверки, направленной исключительно на установление факта дробления бизнеса. Поэтому все действия налоговой производятся в пределах уже существующих видов проверок.

Обычно налоговая проводит фактические проверки, осуществляемые в соответствии с требованиями НКУ.

Что на самом деле проверяет налоговая

Согласно ст. 75 НКУ, фактическая проверка проводится по месту фактического осуществления деятельности, и она касается:

  1. обращения наличных денег;
  2. расчетных операций;
  3. ведение кассовых операций;
  4. наличия лицензий;
  5. оформление трудовых отношений

То есть формально проверяют именно то, что разрешает НКУ.

Если налоговая видит основания — может быть назначена внеплановая проверка.

В ходе проверок осуществляются контрольные закупки, хронометраж и инвентаризация.

Когда налоговая считает, что несколько ФОП работают в общей схеме, они проводят одновременные проверки всех этих ФОП. Но важно помнить, что на каждого ФОП выдается отдельный приказ, отдельное направление и по результатам проверки составляется отдельный акт или справка.

Формально это не групповая проверка, а просто много отдельных проверок, проведённых параллельно.

Признаки «дробления» по версии налоговой

В своих публикациях налоговая отмечает, что ФОП, связанные между собой, пользуются общим IP-адресом и имеют один адрес регистрации. Осуществляют деятельность в одной торговой точке, имеют общих работников. Используют одну торговую марку и имеют схожие виды деятельности. Но немаловажный момент: все эти признаки — не нормы закона, а только видение налоговой.

Для физического лица связанность с юрлицом возникает, если лицо участвует в совместной деятельности, владеет 25% и более уставного капитала компании или может контролировать его решение.

Между физическими лицами, связанными, считаются родственники первой степени родства.

То есть, никаких запретов на использование одного помещения, совместных работников и IP-адресов в НКУ не предусмотрено. Именно поэтому выводы актов, которые составляются по результатам таких проверок, не содержат нарушений, которые звучали бы как «дробление бизнеса». Ибо нет статьи, которую можно было бы нарушить

Поэтому обычно акты проверок фиксируют нарушения по деятельности каждого ФОП отдельно, среди которых:

  1. использование труда наемных работников без надлежащего оформления трудовых отношений;
  2. проведение расчетов без фискальных чеков;
  3. отсутствие документов, подтверждающих учет товарных запасов.

То есть, налоговая фиксирует нарушения, действительно предусмотренные законодательством.

Как подготовиться к проверке

Налоговые проверки на дробление — это не о нарушении закона, а об интерпретации налоговой. Поэтому главная задача бизнеса — иметь документы, подтверждающие, что каждый ФОП работает самостоятельно, в своей модели и в рамках закона.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФОП) в Украине продолжает расти, однако этот показатель не свидетельствует об усилении экономических процессов в стране. По мнению главы профильного комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, этот рост в значительной степени является результатом массового использования упрощенной системы для уклонения от уплаты налогов крупным бизнесом.

Он заявил, что на самом деле в Украине упрощенная система все еще массово используется для уклонения от уплаты налогов из-за «дробления бизнеса».

«Ритейл, рестораны, гостиницы и другие сферы — видим, как крупные компании искусственно регистрируют десятки предпринимателей, чтобы платить меньше в государственный бюджет. Даже во время войны, когда каждая копейка идет на армию», — отметил политик.

Источник: Минфин
Комментарии - 6

+
+15
bosyak
bosyak
26 ноября 2025, 9:24
#
«великі компанії штучно реєструють десятки підприємців» — це не можливо. ФОП реєструє фізична особа.
«Штучно» — це як? Законодавство не передбачає ні штучно ні натурально. :)

«кожна копійка йде на армію» — точно? Щось набу так не вважає :)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 ноября 2025, 10:27
#
Не полініться почитати мою дискусію
з паном matroskin під новиною за посиланням

https://minfin.com.ua/ua/2025/10/28/161329522/
+
0
bosyak
bosyak
26 ноября 2025, 11:22
#
Почитав, як зазвичай, та Ваша дискусія не має ніякого відношення ні до цієї статті ні до мого коментаря.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 ноября 2025, 11:44
#
Bosyak
«не має ніякого відношення ні до цієї статті ні до мого коментаря.»

Звісно, що немає — особливо до дроблення бізнесу, бо два різних чека
від двох різних ФОПів на одній касі у львівській мережі «Близенько» — це
ж не дроблення бізнесу, а тільки «оптимізація» податкового навантаження.

+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
26 ноября 2025, 9:25
#
Цікаво яким нормативним актом України визначено термін «дроблення» ?
+
0
bosyak
bosyak
26 ноября 2025, 11:25
#
Ніяким, боротьба с фопами завжди спрямована на відведення уваги від «роботи» митниці і податкової. Активізація боротьби завжди йде після корупційних скандалів.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Qwerty1999 и 1 незарегистрированный посетитель.
