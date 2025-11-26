Multi от Минфин
26 ноября 2025, 8:23

Apple снова догоняет Samsung: возможное лидерство впервые за 14 лет

Apple готова вернуть себе звание крупнейшего производителя смартфонов впервые за 14 лет, прогнозирует Counterpoint Research. На фоне успешного запуска iPhone 17 и цикла обновлений смартфонов пользователями аналитики ожидают скачка поставок в 2025 году и роста рыночной доли Apple до 19,4%, что позволит компании обойти своего крупнейшего конкурента Samsung, пишет Оninvest.

Apple готова вернуть себе звание крупнейшего производителя смартфонов впервые за 14 лет, прогнозирует Counterpoint Research.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Доля Apple на мировом рынке

Поставки iPhone в 2025 году вырастут на 10%, а доля Apple на мировом рынке составит 19,4%, передает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической фирмы Counterpoint Research. В результате американская компания впервые с 2011 года может стать лидером на мировом рынке смартфонов, обойдя своего давнего конкурента Samsung.

В прошлом месяце Apple подтвердила, что рост продаж превышает ее ожидания, а праздничный квартал может приблизить выручку компании к рекордным $140 млрд.

Рост поставок iPhone в этом году обеспечили успешный старт новой линейки смартфонов и активная волна обновлений устройств, пишет Bloomberg.

Читайте также: Apple прогнозирует рекордный квартал благодаря безумному спросу на iPhone 17

Представленные в сентябре модели iPhone 17 стали хитом как в США, так и в Китае — втором ключевом рынке для компании. Дополнительным фактором стал и более спокойный фон в торговых отношениях между США и Китаем, а также ослабление доллара, что поддержало спрос на развивающихся рынках.

«Помимо крайне позитивного приема линейки iPhone 17 на рынке, ключевым фактором повышения прогноза по поставкам стал поворотный момент в цикле обновления устройств, — отметил аналитик Counterpoint Ян Ван. — Потребители, покупавшие смартфоны во время пандемии COVID-19, сейчас вступают в фазу обновления. Кроме того, между 2023 годом и вторым кварталом 2025 года было продано 358 млн подержанных iPhone. Эти пользователи также, вероятно, перейдут на новые устройства в ближайшие годы».

В долгосрочной перспективе, отмечает Ван, Apple сможет еще сильнее нарастить позиции благодаря выходу складного iPhone в 2026 году и более доступной модели iPhone 17e. В 2027 году компания также представит крупное обновление дизайна всей линейки iPhone.

На фоне этих факторов Counterpoint прогнозирует, что Apple сохранит лидерство на мировом рынке смартфонов как минимум до 2029 года.

Что с акциями

На торгах 25 ноября акции Apple подскочили на 1,6% — до $280,3. Это стало их максимумом за все время обращения на бирже Nasdaq. Затем, впрочем, котировки растеряли половину своего роста.

С начала года рыночная стоимость компании в плюсе на 11%, но консенсусная целевая цена Уолл-стрит предполагает, что у нее есть потенциал роста еще только на 3% от актуального уровня.

Инвестируйте в образование — это лучший старт. Выбирайте обучение на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
