Налог на землю: два региона обеспечили каждую третью гривну поступлений

Плательщики Днепропетровщины и Киева обеспечили более трети всех поступлений земельного налога за 10 месяцев 2025 года. В местные бюджеты Днепропетровской области поступило 6,7 млрд грн, а столице — 5,3 млрд гривен. Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько уплачено в бюджет

В общей сложности за 10 месяцев местные бюджеты пополнились на 37,7 млрд грн платы за землю. По сравнению с прошлым годом поступления земельного налога выросли на 15,3% или на 5 млрд грн.

Также среди лидеров:

Одесщина — 3,3 млрд грн,

Львовщина — 2,6 млрд гривен.

Кто должен платить налог?

Собственники земельных участков и землепользователи. Если вы имеете землю в частной собственности или пользуетесь ею на правах аренды, постоянное пользование — налог касается именно вас.

Читайте также: Налоги в один клик: в ГНС анонсировали платежи через «Действие»

Как определяется сумма?

Размер налога устанавливает местный совет. Он зависит от целевого назначения участка, нормативной денежной оценки земли и ставок, утвержденных в обществе. Информацию о начислении плательщики получают в налоговом уведомлении-решении, которое также отражается в электронном кабинете.

Когда платить?

Физические лица платят налог в течение 60 дней после получения налогового уведомления.

Юридические лица платят налог ежемесячно.

Почему важно не затягивать?

Несвоевременная уплата влечет начисление штрафов и пени, а долг может стать основанием для применения мер взыскания. Для общин это означает недополученные средства на базовые нужды.