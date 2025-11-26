Плательщики Днепропетровщины и Киева обеспечили более трети всех поступлений земельного налога за 10 месяцев 2025 года. В местные бюджеты Днепропетровской области поступило 6,7 млрд грн, а столице — 5,3 млрд гривен. Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.
Налог на землю: два региона обеспечили каждую третью гривну поступлений
Сколько уплачено в бюджет
В общей сложности за 10 месяцев местные бюджеты пополнились на 37,7 млрд грн платы за землю. По сравнению с прошлым годом поступления земельного налога выросли на 15,3% или на 5 млрд грн.
Также среди лидеров:
- Одесщина — 3,3 млрд грн,
- Львовщина — 2,6 млрд гривен.
Кто должен платить налог?
Собственники земельных участков и землепользователи. Если вы имеете землю в частной собственности или пользуетесь ею на правах аренды, постоянное пользование — налог касается именно вас.
Как определяется сумма?
Размер налога устанавливает местный совет. Он зависит от целевого назначения участка, нормативной денежной оценки земли и ставок, утвержденных в обществе. Информацию о начислении плательщики получают в налоговом уведомлении-решении, которое также отражается в электронном кабинете.
Когда платить?
Физические лица платят налог в течение 60 дней после получения налогового уведомления.
Юридические лица платят налог ежемесячно.
Почему важно не затягивать?
Несвоевременная уплата влечет начисление штрафов и пени, а долг может стать основанием для применения мер взыскания. Для общин это означает недополученные средства на базовые нужды.
