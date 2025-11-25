Минфин привлек почти 13 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 25 ноября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 12,75 млрд грн в эквиваленте, что на 1,11 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 13,86 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

2,87 млрд грн под 16,35% с погашением 18 ноября 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,35%);

1,82 млрд грн под 17,10% с погашением 23 июня 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,10%);

2,48 млрд грн под 17,50% с погашением 22 марта 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,50%);

452,67 млн грн под 17,80% с погашением 15 ноября 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,80%).

В иностранной валюте:

$121,17 млн под 3,98% с погашением 1 июля 2027 года (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 4,01%).

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.