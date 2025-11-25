Multi от Минфин
українська
Валюта
25 ноября 2025, 19:45

Глобальный «печатный станок» разгоняется: в 2026 году денежная масса достигнет рекорда

Мировая финансовая система вступает в фазу активного увеличения денежной массы. Текущий 2025 год уже стал одним из самых масштабных по объемам вливания денег в экономику, уступая только периодам пандемического кризиса и экономического бума 2017 года. Однако аналитики предупреждают, что это лишь подготовка к еще более агрессивной финансовой политике в следующем году. Об этом сообщает аналитический ресурс The Macro Compass, передает Investing.com.

Мировая финансовая система вступает в фазу активного увеличения денежной массы.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Реальные деньги, а не банковская статистика

В отчете отмечается важный нюанс: речь идет не об абстрактных показателях банковской ликвидности, которые интересны только финансистам, а о «реальных» деньгах. Это средства, которые напрямую попадают в реальную экономику — банковские депозиты домохозяйств и корпораций, которые используются для ежедневных расходов и инвестиций. Именно эти деньги имеют инфляционный характер и разгоняют цены.

Нынешние темпы «печатания» денег обеспечивают устойчивый номинальный рост экономик. Побочным эффектом этого процесса является инфляция, которая во многих странах застряла выше целевых показателей, а также стремительный рост стоимости активов (акций, недвижимости и т. д.).

Исторические параллели: 2017 и 2020 годы

Аналитики сравнивают нынешнюю ситуацию с двумя ключевыми периодами недавнего прошлого:

  • 2020 год: Тогда мир увидел беспрецедентный фискальный стимул (государственные расходы) для спасения экономик от депрессии, вызванной COVID-19.
  • 2017 год: Произошло скоординированное глобальное вливание денег, возглавляемое Китаем, на фоне низких процентных ставок. Это стимулировало кредитование и привело к солидному экономическому росту (даже ВВП Европы тогда вырос на 3%).

Сегодняшняя ситуация напоминает эти периоды: «машина по печатанию денег» снова работает на полную мощность.

Что готовит 2026 год: парад бюджетных дефицитов

Прогнозы на 2026 год выглядят еще более «дикими». Ожидается, что объемы вливаний в экономику вырастут благодаря масштабным пакетам государственных расходов. К клубу стран, которые активно наращивают бюджетные дефициты и увеличивают денежную массу, присоединяются ключевые игроки мировой экономики:

  • США;
  • Германия;
  • Япония;
  • Южная Корея;
  • Швеция;
  • Австралия.

Тенденция очевидна: все больше стран выбирают путь фискального стимулирования, фактически «заливая» рынки деньгами.

Почему это важно

Для обычного инвестора и потребителя эта новость имеет две стороны медали. С одной стороны, рост стоимости активов. Когда в финансовой системе становится больше денег, они ищут, куда вложить. Это, как правило, толкает вверх цены на фондовом рынке, рынке недвижимости и криптовалют. Те, кто уже имеет активы, станут богаче.

С другой стороны, риск инфляции. «Реальные» деньги повышают спрос на товары и услуги. Если производство не будет поспевать за количеством денег, цены в магазинах продолжат расти. Это означает, что просто хранить сбережения «под матрасом» в наличной форме становится невыгодно — их покупательная способность будет снижаться.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
