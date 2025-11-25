Историческая победа ФОПов: Суд признал незаконным приказ Минфина об учете товарных запасов

Киевский окружной административный суд принял решение, которое может иметь значительные последствия для микро- и малого бизнеса в Украине, в частности, для тех физических лиц — предпринимателей, которые обязаны вести учет товарных запасов в 2020—2021 годах. Об этом сообщил Дмитрий Выдолоб, президент Союза ювелиров Украины и член Совета по содействию развитию малого предпринимательства.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Приказ Минфина признан противоправным

Согласно информации, опубликованной Дмитрием Выдолобом в Facebook, 24 ноября 2025 года суд вынес решение, признавшее противоправным и недействительным приказ Министерства финансов Украины от 03.09.2021 № 496 «Об утверждении Порядка ведения учета товарных запасов для физических лиц — предпринимателей», в том числе плательщиков единого налога.

Иск в суд подал предприниматель Евгений Павловский, представляющий ювелирную ветвь.

«Уважаемые ФЛП, которые обрели обязанность ведения учета товарных запасов в 2020—2021 годах! Все эти штрафы от налоговой в размере стоимости „не учтенных“ товаров по ценам реализации были незаконными!» — подчеркнул Выдолоб.

В своем решении суд первой инстанции ссылался на многочисленную существующую судебную практику, а также решение Европейского суда по правам человека.

Последующая борьба

Несмотря на победу в первой инстанции, Выдолоб призывает предпринимателей готовиться к дальнейшей борьбе, поскольку ожидается, что Министерство финансов воспользуется своим правом на апелляционное обжалование.

«Нам нужно готовиться к дальнейшей борьбе за права так называемых „рисковых групп“ микро- и малого бизнеса!» — добавил он.