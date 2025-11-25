Multi от Минфин
українська
25 ноября 2025, 18:46

Самый ценный экспонат из «Титаника» продали за 1,78 миллиона фунтов

Золотые карманные часы, которые остановились в момент затопления «Титаника» в 2:20 ночи 14 апреля 1912 года, продали за рекордные 1,78 млн фунтов ($2,3 млн), сообщает Metro.

Золотые карманные часы, которые остановились в момент затопления «Титаника» в 2:20 ночи 14 апреля 1912 года, продали за рекордные 1,78 млн фунтов ($2,3 млн), сообщает Metro.
Фото: BBC

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о часах

Карманные часы Jules Jurgensen весом 18 каратов являются самым ценным экспонатом среди памятных вещей, связанных с когда-либо продававшимся катастрофой «Титаника».

Его продали в субботу, 22 ноября, через аукционный дом Henry Aldridge и Son Auctioneers в Девайзесе в британском графстве Уилтшир.

Эти часы были подарком состоятельному пассажиру лайнера Исидору Штраусу на 43-й день рождения от его жены Иды, о чем свидетельствуют выгравированные на них инициалы.

Он передавался из поколения в поколение семьи Штраус, в частности принадлежал правнуку Исидора Кеннету Голлистеру Штраусу, отремонтировавшему часы и восстановившему его механизм.

Часы остановились, когда огромный корабль затонул в 2:20 ночи 14 апреля 1912 года. Тогда были затоплены все палубы, так что часы больше не могли оставаться сухими.

Тело Исидора, совладельца универмага Macy's, было найдено в течение нескольких дней после катастрофы, как и его часы, которые вернули его семье.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
