Билл Гейтс предлагает обложить налогами роботов

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс выдвинул предложение о радикальных изменениях в налоговой системе на фоне стремительного развития искусственного интеллекта. По его мнению, если роботы и алгоритмы ИИ заменяют людей на рабочих местах, то компании должны платить за них налоги, чтобы удержать экономику на плаву. Об этом сообщает Windows Central.

ИИ: между инвестициями и страхом безработицы

Несмотря на опасения по поводу безопасности и конфиденциальности, главным страхом для большинства людей становится потеря работы. Генеративный искусственный интеллект все активнее интегрируется в бизнес-процессы: компании используют его как для повышения производительности, так и для полной замены сотрудников.

Хотя аналитики предупреждают о риске «пузыря» на рынке ИИ, а технология сталкивается с нехваткой качественных данных для обучения и огромным потреблением энергии, техногиганты вроде Google, OpenAI и Microsoft продолжают вкладывать в этот сектор миллиарды долларов.

Ситуация на рынке труда уже вызывает беспокойство. Например, Дарио Амодей, генеральный директор компании Anthropic, ранее заявлял, что технология может сократить до 50% рабочих мест начального уровня для офисных работников.

Логика «налога на роботов»

Билл Гейтс, который предсказал, что ИИ заменит людей в большинстве сфер, предлагает финансовый механизм защиты общества. Он ссылается на свою идею, озвученную еще в 2017 году, которая сегодня становится как никогда актуальной.

Суть предложения проста: если человек зарабатывает деньги, он платит налоги, которые идут на финансирование государственных нужд. Если его место занимает робот, он должен генерировать аналогичные налоговые поступления.

«Сейчас, если работник-человек выполняет работу, скажем, на 50 000 долларов на заводе, этот доход облагается налогом: вы получаете подоходный налог, налог на социальное страхование и все такое прочее. Если приходит робот, чтобы делать то же самое, вы должны подумать о том, чтобы облагать робота налогом на том же уровне», — отметил Билл Гейтс.

Куда пойдут деньги и кто под угрозой

Гейтс считает, что правительства должны быть готовы даже замедлить внедрение автоматизации, чтобы успеть адаптироваться. Средства, полученные от «налога на роботов», миллиардер предлагает направлять в социальную сферу: поддержку пожилых людей, помощь людям с инвалидностью и финансирование образовательного сектора, куда можно перенаправить высвободившуюся рабочую силу.

По прогнозам Гейтса, первыми под удар автоматизации попадут водители и работники складов.