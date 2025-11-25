Билл Гейтс предлагает обложить налогами роботов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 ноября 2025, 18:28 Читати українською

Билл Гейтс предлагает обложить налогами роботов

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс выдвинул предложение о радикальных изменениях в налоговой системе на фоне стремительного развития искусственного интеллекта. По его мнению, если роботы и алгоритмы ИИ заменяют людей на рабочих местах, то компании должны платить за них налоги, чтобы удержать экономику на плаву. Об этом сообщает Windows Central.

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс выдвинул предложение о радикальных изменениях в налоговой системе на фоне стремительного развития искусственного интеллекта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

ИИ: между инвестициями и страхом безработицы

Несмотря на опасения по поводу безопасности и конфиденциальности, главным страхом для большинства людей становится потеря работы. Генеративный искусственный интеллект все активнее интегрируется в бизнес-процессы: компании используют его как для повышения производительности, так и для полной замены сотрудников.

Хотя аналитики предупреждают о риске «пузыря» на рынке ИИ, а технология сталкивается с нехваткой качественных данных для обучения и огромным потреблением энергии, техногиганты вроде Google, OpenAI и Microsoft продолжают вкладывать в этот сектор миллиарды долларов.

Ситуация на рынке труда уже вызывает беспокойство. Например, Дарио Амодей, генеральный директор компании Anthropic, ранее заявлял, что технология может сократить до 50% рабочих мест начального уровня для офисных работников.

Логика «налога на роботов»

Билл Гейтс, который предсказал, что ИИ заменит людей в большинстве сфер, предлагает финансовый механизм защиты общества. Он ссылается на свою идею, озвученную еще в 2017 году, которая сегодня становится как никогда актуальной.

Суть предложения проста: если человек зарабатывает деньги, он платит налоги, которые идут на финансирование государственных нужд. Если его место занимает робот, он должен генерировать аналогичные налоговые поступления.

«Сейчас, если работник-человек выполняет работу, скажем, на 50 000 долларов на заводе, этот доход облагается налогом: вы получаете подоходный налог, налог на социальное страхование и все такое прочее. Если приходит робот, чтобы делать то же самое, вы должны подумать о том, чтобы облагать робота налогом на том же уровне», — отметил Билл Гейтс.

Куда пойдут деньги и кто под угрозой

Гейтс считает, что правительства должны быть готовы даже замедлить внедрение автоматизации, чтобы успеть адаптироваться. Средства, полученные от «налога на роботов», миллиардер предлагает направлять в социальную сферу: поддержку пожилых людей, помощь людям с инвалидностью и финансирование образовательного сектора, куда можно перенаправить высвободившуюся рабочую силу.

По прогнозам Гейтса, первыми под удар автоматизации попадут водители и работники складов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами