25 ноября 2025, 17:51 Читати українською

Бывший скептик уходит в крипту: Klarna запускает собственный стейблкоин, чтобы конкурировать с PayPal

Шведский финтех-гигант Klarna, известный своей моделью рассрочки «купи сейчас, плати позже», объявил о выходе на рынок цифровых активов. Компания анонсировала запуск собственного стейблкоина, привязанного к доллару США, присоединившись к гонке в секторе цифровых платежей на фоне усиления регулирования. Об этом сообщает Reuters 25 ноября.

Шведский финтех-гигант Klarna, известный своей моделью рассрочки «купи сейчас, плати позже», объявил о выходе на рынок цифровых активов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

KlarnaUSD: детали запуска и изменение стратегии

Новый цифровой токен получит название KlarnaUSD. По словам представителей компании, он будет полностью обеспечен долларом США, что гарантирует стабильность его курса. Сейчас актив находится на стадии тестирования, а полноценный запуск в основной сети (mainnet) запланирован на 2026 год.

Интересно, что этот шаг знаменует кардинальное изменение риторики руководства компании. Генеральный директор Klarna Себастьян Семятковски, который ранее был откровенным критиком криптовалют, изменил свое мнение благодаря технологическому прогрессу в отрасли.

«Криптовалюты наконец достигли стадии, когда они стали быстрыми, дешевыми, безопасными и пригодными для масштабирования. Это начало Klarna в крипте», — заявил Семятковски.

Компания позиционирует KlarnaUSD не как инструмент для спекуляций, а как средство для ежедневных платежей и трансграничных переводов. Ожидается, что использование стейблкоина сделает транзакции дешевле и быстрее традиционных банковских переводов.

Технологическая база и конкуренция

Новый стейблкоин будет работать на блокчейне Tempo. Это платежная сеть, разработанная другим финтех-гигантом Stripe в партнерстве с криптоинвестиционной фирмой Paradigm.

Выход Klarna на этот рынок усиливает конкуренцию среди крупнейших платежных систем мира:

  • PayPal уже запустил собственный долларовый токен (PYUSD).
  • Stripe также представила свой стейблкоин после приобретения криптокомпании Bridge за 1,1 млрд долларов ранее в этом году.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
