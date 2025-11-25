Multi от Минфин
українська
25 ноября 2025, 16:21

Четверть населения Европы не может вовремя оплачивать счета — исследование

Несмотря на то, что многолетний инфляционный кризис в Европе стихает, а ценовое давление приблизилось к целевым показателям Европейского центрального банка, финансовое положение многих домохозяйств остается нестабильным. Каждый четвертый европеец (24%) до сих пор не в состоянии вовремя оплачивать свои счета, хотя общая ситуация несколько улучшилась по сравнению с прошлыми годами. Об этом сообщает Euronews 25 ноября.

Несмотря на то, что многолетний инфляционный кризис в Европе стихает, а ценовое давление приблизилось к целевым показателям Европейского центрального банка, финансовое положение многих домохозяйств остается нестабильным.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Режим выживания» и география ответственности

Согласно последнему отчету о потребительских платежах от компании Intrum, ситуация с платежной дисциплиной в Европе постепенно улучшается. Если в 2023 году с просрочкой платежей сталкивались 37% потребителей, то сейчас этот показатель снизился до 24%.

Однако эксперты отмечают, что пропасть между различными социальными группами растет. Часть населения чувствует себя уверенно, в то время как другие продолжают жить от зарплаты до зарплаты.

«Мы видим четкий разрыв между теми, кто чувствует финансовую безопасность, и теми, кто все еще живет одним днем. Многие потребители остаются в режиме выживания, колеблясь инвестировать или тратить больше, что является следствием лет экономической неопределенности», — отметила Агнешка Кункель, генеральный директор Intrum TFI.

Дисциплина платежей существенно различается в зависимости от страны:

  • Лидеры: Самые ответственные плательщики живут в Испании и Австрии — там 83% граждан оплачивают счета вовремя.
  • Аутсайдеры: Самый низкий показатель зафиксирован в Греции, где вовремя рассчитываются только 67% населения.

Поколение зумеров под финансовым ударом

Наиболее тревожная статистика касается молодежи. Для поколения зумеров (люди, рожденные примерно с 1997 по 2012 год) просрочка платежей превращается из случайности в систему.

В 2025 году 63% молодых респондентов заявили, что пропуск оплаты счетов стал для них регулярным явлением. Для сравнения, годом ранее об этом говорили лишь 20%.

Изменились и причины невыплат. Если раньше это могла быть забывчивость или технические проблемы, то теперь доминирует банальная нехватка средств. В 2025 году 52% опрошенных назвали основной причиной дефолта отсутствие денег (против 20% в 2024 году).

Ловушка «успешной жизни» в соцсетях

Помимо экономических факторов, на молодежь давит так называемое «аспирационное давление» (желание соответствовать определенному статусу). Социальные сети создают иллюзию легкой и богатой жизни, заставляя молодых людей тратить больше, чем они зарабатывают, чтобы не выглядеть хуже своих сверстников.

Согласно опросу, 31% респондентов признали, что именно попытки подражать образу жизни инфлюенсеров и блогеров загнали их в долги.

Также исследование показало общую финансовую уязвимость европейцев: только шестеро из десяти имеют сформированную «финансовую подушку» на случай непредвиденных обстоятельств, а почти треть (29%) испытывает тревогу из-за новостей об экономической нестабильности.

Автор:
Ярослав Голобородько
Источник: Минфин
Це наслідки від «живи сьогодні, плати потім». Жоден кредит не добавляє грошей. Але розслабляє і без того слабку фінансову дисципліну. Поки не закредитувався під зав’язку, ти відчуваш себе королем світу, все взяв, що хотів, а платиш 10−20−30−40% від доходу. А потім нежданчик, десь премію меншу дали, чи пробуксував на одній роботі, пошов на другу… випало пару євро. Тисяч… а кредит платити треба, банку байдуже на твої проблеми. Взяв мікрокредит… тому і рахунки копляться. Але у 98% равликів не вистачає сірої речовини, щоб подумати, що 20−40 євро щодня на латешечку… повейпати… це 10−20 тис. в рік. А це те, без чого можна легко обійтися. Якщо бабло є, то можна і лишити, але якщо скрутно, то можна вжатися трохи. Нажаль, більшість людей у нас то гуманітарії, вони розуміють тисячі значень фраз з двох статевих органів та процесу між ними… але помножити 10 грн на день на пакети в супермаркеті на 365 днів і маєш 3,5 тисячі економії на такій от дрібниці. А сходити в супермаркет замість магазину в будинку? 50−100 грн в день, а це знову ж таки 15−30 тисяч в рік. І це без зменшення раціону. Прикладів десятки… Про паління мовчу, там також дикі цифри. А чого варті понти…
