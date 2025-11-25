Четверть населения Европы не может вовремя оплачивать счета — исследование

Несмотря на то, что многолетний инфляционный кризис в Европе стихает, а ценовое давление приблизилось к целевым показателям Европейского центрального банка, финансовое положение многих домохозяйств остается нестабильным. Каждый четвертый европеец (24%) до сих пор не в состоянии вовремя оплачивать свои счета, хотя общая ситуация несколько улучшилась по сравнению с прошлыми годами. Об этом сообщает Euronews 25 ноября.

«Режим выживания» и география ответственности

Согласно последнему отчету о потребительских платежах от компании Intrum, ситуация с платежной дисциплиной в Европе постепенно улучшается. Если в 2023 году с просрочкой платежей сталкивались 37% потребителей, то сейчас этот показатель снизился до 24%.

Однако эксперты отмечают, что пропасть между различными социальными группами растет. Часть населения чувствует себя уверенно, в то время как другие продолжают жить от зарплаты до зарплаты.

«Мы видим четкий разрыв между теми, кто чувствует финансовую безопасность, и теми, кто все еще живет одним днем. Многие потребители остаются в режиме выживания, колеблясь инвестировать или тратить больше, что является следствием лет экономической неопределенности», — отметила Агнешка Кункель, генеральный директор Intrum TFI.

Дисциплина платежей существенно различается в зависимости от страны:

Лидеры: Самые ответственные плательщики живут в Испании и Австрии — там 83% граждан оплачивают счета вовремя.

Аутсайдеры: Самый низкий показатель зафиксирован в Греции, где вовремя рассчитываются только 67% населения.

Поколение зумеров под финансовым ударом

Наиболее тревожная статистика касается молодежи. Для поколения зумеров (люди, рожденные примерно с 1997 по 2012 год) просрочка платежей превращается из случайности в систему.

В 2025 году 63% молодых респондентов заявили, что пропуск оплаты счетов стал для них регулярным явлением. Для сравнения, годом ранее об этом говорили лишь 20%.

Изменились и причины невыплат. Если раньше это могла быть забывчивость или технические проблемы, то теперь доминирует банальная нехватка средств. В 2025 году 52% опрошенных назвали основной причиной дефолта отсутствие денег (против 20% в 2024 году).

Ловушка «успешной жизни» в соцсетях

Помимо экономических факторов, на молодежь давит так называемое «аспирационное давление» (желание соответствовать определенному статусу). Социальные сети создают иллюзию легкой и богатой жизни, заставляя молодых людей тратить больше, чем они зарабатывают, чтобы не выглядеть хуже своих сверстников.

Согласно опросу, 31% респондентов признали, что именно попытки подражать образу жизни инфлюенсеров и блогеров загнали их в долги.

Также исследование показало общую финансовую уязвимость европейцев: только шестеро из десяти имеют сформированную «финансовую подушку» на случай непредвиденных обстоятельств, а почти треть (29%) испытывает тревогу из-за новостей об экономической нестабильности.