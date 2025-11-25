JPMorgan предупредил о риске обвала цен на нефть ниже $40 за баррель до 2027 года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 ноября 2025, 15:51 Читати українською

JPMorgan предупредил о риске обвала цен на нефть ниже $40 за баррель до 2027 года

Американский банк JPMorgan предупредил своих клиентов о формировании значительного избытка предложения на мировом рынке нефти, который при определенных условиях может привести к драматическому падению цен. Аналитики банка считают, что цена нефти марки Brent может опуститься ниже $40 за баррель до конца 2027 года, если мировые производители не будут принимать меры по сокращению добычи. Об этом сообщает CNBC.

JPMorgan предупредил о риске обвала цен на нефть ниже $40 за баррель до 2027 года
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Избыток и потенциальный ценовой шок

В отчете, опубликованном в понедельник, JPMorgan представил свой «худший» сценарий. Аналитики прогнозируют, что избыток предложения на рынке нефти может достичь 2,8 млн баррелей в день в 2026 году и оставаться высоким — 2,7 млн баррелей в 2027 году.

Профицит такого масштаба способен снизить цену Brent до $42 за баррель в 2027 году, а в конце этого года даже до диапазона $30, что сделает добычу нерентабельной на многих объектах в США.

Базовый сценарий банка

Несмотря на риск, эксперты JPMorgan считают, что столь масштабный дисбаланс «вряд ли в полной мере реализуется на практике».

JPMorgan сохраняет свой базовый, более оптимистичный прогноз, ожидая, что производители вмешаются для стабилизации рынка:

Банк прогнозирует цену Brent на уровне $58 за баррель в 2026 году и $57 в 2027 году.

Базовый прогноз основывается на предположении, либо производители (в частности ОПЕК) добровольно сократят добычу, либо низкие цены на нефть естественным образом будут стимулировать спрос и заставят производителей вне ОПЕК остановить добычу, что в конечном итоге приведет к восстановлению баланса цен.

Что с ценами сейчас

Цены на нефть во вторник, 25 ноября, снизились. Рынок обеспокоен возможным избытком предложения, и эти опасения оказались сильнее рисков, связанных с российскими поставками, которые могут оставаться под санкциями из-за безрезультатных переговоров по завершению войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent к 12:22 упали на 20 центов, или 0,3%, до $63,17 за баррель.

Цена на нефть West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 16 центов или 0,3% до $58,68.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами