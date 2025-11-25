JPMorgan предупредил о риске обвала цен на нефть ниже $40 за баррель до 2027 года

Американский банк JPMorgan предупредил своих клиентов о формировании значительного избытка предложения на мировом рынке нефти, который при определенных условиях может привести к драматическому падению цен. Аналитики банка считают, что цена нефти марки Brent может опуститься ниже $40 за баррель до конца 2027 года, если мировые производители не будут принимать меры по сокращению добычи. Об этом сообщает CNBC.

Избыток и потенциальный ценовой шок

В отчете, опубликованном в понедельник, JPMorgan представил свой «худший» сценарий. Аналитики прогнозируют, что избыток предложения на рынке нефти может достичь 2,8 млн баррелей в день в 2026 году и оставаться высоким — 2,7 млн баррелей в 2027 году.

Профицит такого масштаба способен снизить цену Brent до $42 за баррель в 2027 году, а в конце этого года даже до диапазона $30, что сделает добычу нерентабельной на многих объектах в США.

Базовый сценарий банка

Несмотря на риск, эксперты JPMorgan считают, что столь масштабный дисбаланс «вряд ли в полной мере реализуется на практике».

JPMorgan сохраняет свой базовый, более оптимистичный прогноз, ожидая, что производители вмешаются для стабилизации рынка:

Банк прогнозирует цену Brent на уровне $58 за баррель в 2026 году и $57 в 2027 году.

Базовый прогноз основывается на предположении, либо производители (в частности ОПЕК) добровольно сократят добычу, либо низкие цены на нефть естественным образом будут стимулировать спрос и заставят производителей вне ОПЕК остановить добычу, что в конечном итоге приведет к восстановлению баланса цен.

Что с ценами сейчас

Цены на нефть во вторник, 25 ноября, снизились. Рынок обеспокоен возможным избытком предложения, и эти опасения оказались сильнее рисков, связанных с российскими поставками, которые могут оставаться под санкциями из-за безрезультатных переговоров по завершению войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent к 12:22 упали на 20 центов, или 0,3%, до $63,17 за баррель.

Цена на нефть West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 16 центов или 0,3% до $58,68.