українська
25 ноября 2025, 15:33

Что будет с биткоином в 2026 году: Citigroup спрогнозировал ценовой диапазон

В первом квартале 2026 года цена первой криптовалюты может остаться в пределах $82 000-$90 000 без резкой волатильности, предположили аналитики банка Citigroup. Об этом пишет Сoindesk.

В первом квартале 2026 года цена первой криптовалюты может остаться в пределах $82 000-$90 000 без резкой волатильности, предположили аналитики банка Citigroup.

Падение интереса инвесторов

Специалисты отметили, что после октябрьского обвала криптовалют у инвесторов резко упал аппетит к риску. Долгосрочные держатели испытывают все большее беспокойство в отношении второго слабого года для биткоина после последнего халвинга, что противоречит историческим циклам.

«Ожидалось, что приток средств в спотовые биткоин-ETF до конца года превысит $7 млрд. Однако, с начала ноября биржевые фонды потеряли более $4,92 млрд. Медвежий прогноз в отношении актива является доминирующим», — пояснили аналитики.

Что оживит биткоин

Приток капитала в биржевые фонды (ETF) и прорыв в регулировании криптоиндустрии в США может поднять курс биткоина до отметки $181 000, но не ранее второго квартала следующего года, считают в Citigroup.

По мнению аналитиков, текущая коррекция криптовалюты соответствует предыдущим циклам как по глубине, так и по продолжительности.

Пока же рост цены на золото и падения цен на нефть с волатильностью на фондовом рынке вынуждает инвесторов не вкладывать значительные средства в криптовалюты.

Ранее глава исследований цифровых активов в Standard Chartered Джеффри Кендрик заявил, что падение котировок на криптовалютном рынке подходит к концу, а биткоин может продемонстрировать рост уже в конце года.

Роман Мирончук
Skeptik777
Skeptik777
25 ноября 2025, 17:14
Цикли-шмикли… як тільки кити зрозуміють, що олені закінчуються, то буде біда. Аргумент тих, хто каже будетікодорожать такий, що відкотив-накотив, бабки пішли, бабки прийшли. Але слід враховувати, що ті дядьки, типу Уінклвосів, в гарних костюмах, вони живуть красіво, витягуючи гроші з системи, яка нічого не виробляє та майже не надає послуг. Звідки гроші? З нових вкладників. Кому гроші? Тим, хто давніше в системі. Дико нагадує піраміду. Але зараз не про т. е. Хто забирає гроші з системи ще? А таких ціла купа, це і майнери, які мають відбити витрати і відсотки по кредитам, це і фонди, які купили битки, але продали їх «інвесторам». Фонди взяли собі маржу, а інвесторам ризики лишили. Криптобіржі витягують не мало, але вони ті гроші значною мірою інвестують в крипту або інфраструктуру, хоча і там витікає не мало, адже власник хоче Ферарі та й працівникам треба платити. І так потихеньку бабло уходить. Зараз ціна впала, майнери викинуть більше битка із запасів, щоб покрити витрати. І ще треба розуміти, що для того, щоб кити заробили свій мільйон при ціні 10 тис потрібно було влити в систему умовний мільйон, а при 100 тис. на той самий прибуток вже треба влити в десять разів більше, бо ти заробляєш 10 тис на рухові від 10 до 20 тис і ті самі 10 тис на рухові від 100 до 110 тисяч. І от коли кешфлоу зменшиться до нуля, а це трапиться рано чи пізно, тоді буде біда. Чому це має трапитися? Тому що бажаючих жити красіво більшає, а бажаючих власти свої гроші значно менше.
Новости по теме
Все новости
