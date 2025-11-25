Что будет с биткоином в 2026 году: Citigroup спрогнозировал ценовой диапазон

В первом квартале 2026 года цена первой криптовалюты может остаться в пределах $82 000-$90 000 без резкой волатильности, предположили аналитики банка Citigroup. Об этом пишет Сoindesk.

Падение интереса инвесторов

Специалисты отметили, что после октябрьского обвала криптовалют у инвесторов резко упал аппетит к риску. Долгосрочные держатели испытывают все большее беспокойство в отношении второго слабого года для биткоина после последнего халвинга, что противоречит историческим циклам.

«Ожидалось, что приток средств в спотовые биткоин-ETF до конца года превысит $7 млрд. Однако, с начала ноября биржевые фонды потеряли более $4,92 млрд. Медвежий прогноз в отношении актива является доминирующим», — пояснили аналитики.

Что оживит биткоин

Приток капитала в биржевые фонды (ETF) и прорыв в регулировании криптоиндустрии в США может поднять курс биткоина до отметки $181 000, но не ранее второго квартала следующего года, считают в Citigroup.

По мнению аналитиков, текущая коррекция криптовалюты соответствует предыдущим циклам как по глубине, так и по продолжительности.

Пока же рост цены на золото и падения цен на нефть с волатильностью на фондовом рынке вынуждает инвесторов не вкладывать значительные средства в криптовалюты.

Ранее глава исследований цифровых активов в Standard Chartered Джеффри Кендрик заявил, что падение котировок на криптовалютном рынке подходит к концу, а биткоин может продемонстрировать рост уже в конце года.