Мировые финансовые рынки постепенно приходят в себя после периода волатильности. Во вторник, 25 ноября, американские фьючерсы торгуются без существенных изменений, в то время как инвесторы оценивают последствия вчерашнего ралли технологического сектора и рост вероятности смягчения монетарной политики США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Рынки в ожидании «дешевых денег»: ставки на снижение процентов ФРС в декабре выросли до 80%
Фактор ФРС: Инвесторы ждут подарок в декабре
Главным драйвером оптимизма стало изменение риторики Федеральной резервной системы США. После заявлений представителей регулятора, Мэри Дэйли и Кристофера Уоллера, о целесообразности снижения ставок, рынок начал закладывать этот сценарий в цены.
Если еще неделю назад вероятность снижения учетной ставки в декабре оценивалась в 42%, то сегодня этот показатель превысил 80%. Это означает, что инвесторы ожидают удешевления долларовых кредитов, что традиционно положительно влияет на рынок акций.
На этом фоне индекс Nasdaq Composite во время предыдущей сессии подскочил на 2,7%, показав лучший результат с весны. Это свидетельствует о том, что опасения по поводу «пузыря» вокруг искусственного интеллекта временно отступили.
Азия: Битва ИИ-гигантов влияет на котировки
На азиатских рынках наблюдалась интересная динамика, связанная с конкуренцией в сфере искусственного интеллекта:
- Alibaba Group: Акции китайского гиганта продолжили рост. Причиной стал успех их нового ИИ-приложения Qwen, которое преодолело отметку в 10 миллионов загрузок.
- SoftBank Group: В свою очередь, японский инвестиционный холдинг потерял почти 10% стоимости акций. Инвесторы опасаются, что усиление конкуренции со стороны подразделений Alphabet (Google) создаст проблемы для OpenAI (разработчика ChatGPT), в который SoftBank инвестировал значительные средства.
Европа и другие рынки
Европейские рынки демонстрируют стабильность. Акции датской фармкомпании Novo Nordisk начали восстанавливаться (+0,8%) после резкого падения накануне, вызванного неудачными испытаниями лекарства от болезни Альцгеймера.
- Золото: Продолжает дорожать на ожиданиях снижения ставок, достигнув $4 107,30 за унцию.
- Биткойн: Главная криптовалюта продолжает свободное падение, снизившись еще на 1,2% до $87 773. Ноябрь 2025 года может стать худшим месяцем для биткойна с 2022 года — потери с начала месяца составляют почти 20%.
