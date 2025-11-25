Рынки в ожидании «дешевых денег»: ставки на снижение процентов ФРС в декабре выросли до 80%

Мировые финансовые рынки постепенно приходят в себя после периода волатильности. Во вторник, 25 ноября, американские фьючерсы торгуются без существенных изменений, в то время как инвесторы оценивают последствия вчерашнего ралли технологического сектора и рост вероятности смягчения монетарной политики США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Фактор ФРС: Инвесторы ждут подарок в декабре

Главным драйвером оптимизма стало изменение риторики Федеральной резервной системы США. После заявлений представителей регулятора, Мэри Дэйли и Кристофера Уоллера, о целесообразности снижения ставок, рынок начал закладывать этот сценарий в цены.

Если еще неделю назад вероятность снижения учетной ставки в декабре оценивалась в 42%, то сегодня этот показатель превысил 80%. Это означает, что инвесторы ожидают удешевления долларовых кредитов, что традиционно положительно влияет на рынок акций.

На этом фоне индекс Nasdaq Composite во время предыдущей сессии подскочил на 2,7%, показав лучший результат с весны. Это свидетельствует о том, что опасения по поводу «пузыря» вокруг искусственного интеллекта временно отступили.

Азия: Битва ИИ-гигантов влияет на котировки

На азиатских рынках наблюдалась интересная динамика, связанная с конкуренцией в сфере искусственного интеллекта:

Alibaba Group: Акции китайского гиганта продолжили рост. Причиной стал успех их нового ИИ-приложения Qwen, которое преодолело отметку в 10 миллионов загрузок.

SoftBank Group: В свою очередь, японский инвестиционный холдинг потерял почти 10% стоимости акций. Инвесторы опасаются, что усиление конкуренции со стороны подразделений Alphabet (Google) создаст проблемы для OpenAI (разработчика ChatGPT), в который SoftBank инвестировал значительные средства.

Европа и другие рынки

Европейские рынки демонстрируют стабильность. Акции датской фармкомпании Novo Nordisk начали восстанавливаться (+0,8%) после резкого падения накануне, вызванного неудачными испытаниями лекарства от болезни Альцгеймера.