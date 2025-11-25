Multi от Минфин
українська
25 ноября 2025, 13:17

В США запускают национальную ИИ-платформу Genesis Mission

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о запуске национальной инициативы Genesis Mission. Ее цель — ускорить научные исследования и технологические разработки с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

В США запускают национальную ИИ-платформу Genesis Mission
Фото: freepik.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Genesis Mission

«Миссия Генезис» направлена на создание интегрированной платформы ИИ, которая будет использовать федеральные научные наборы данных — крупнейшую в мире коллекцию, накопленную благодаря десятилетиям инвестиций.

Конечные целые платформы:

  • Обучение научным фундаментальным моделям.
  • Создание ИИ-агентов для тестирования новых гипотез.
  • Автоматизация исследовательских действий.
  • Ускорение научных прорывов.

«Сегодня Америка участвует в гонке за глобальное технологическое доминирование в разработке искусственного интеллекта… Мы используем революцию, происходящую в сфере вычислительной техники, для пользы нашей нации», — говорится в указе.

Ожидается, что новая программа ускорит научные открытия, укрепит национальную безопасность, обеспечит энергетическое доминирование и повысит производительность рабочей силы.

Руководство и Инфраструктура

Главная ответственность за реализацию Genesis Mission возложена на Министерство энергетики (DOE). Министр энергетики будет отвечать за интеграцию всех ресурсов DOE в единую защищенную платформу.

Указ также создает «Американскую научно-безопасную платформу» (American Science and Security Platform), которая будет служить инфраструктурой программы:

Она обеспечит доступ к ресурсам высокопроизводительных вычислений, включая суперкомпьютеры DOE и безопасные облачные среды.

Платформа будет включать в себя инструменты моделирования ИИ, прогнозирующие модели и доменно-специфические фундаментальные модели.

Национальные вызовы и термины

В течение 60 дней Министерство энергетики должно определить по меньшей мере 20 научно-технологических вызовов национального значения, которые будут решаться в рамках «Миссии Генезис». Эти приоритетные сферы будут охватывать:

  • Передовые производства.
  • Биотехнологии.
  • Критические материалы.
  • Ядерная энергетика (разделение и синтез).
  • Квантовая информационная наука.
  • Полупроводники и микроэлектроники.

Другие дедлайны:

  • До 90 дней: идентифицировать все доступные вычислительные и сетевые ресурсы (хранилища, суперкомпьютеры) как в федеральных учреждениях, так и среди частных индустриальных партнеров.
  • До 120 дней: определить первичные наборы данных и модели для миссии, а также подготовить детальный план для интеграции дополнительных данных.
  • До 240 дней: Провести тщательный обзор роботизированных лабораторий и производственных мощностей, имеющих потенциал для выполнения ИИ управляемых экспериментов и автоматизированных рабочих процессов.

Указ также требует от Министра энергетики в течение 270 дней продемонстрировать первоначальную оперативную готовность платформы для решения хотя бы одного из идентифицируемых национальных вызовов.

Дональд Трамп подписал указ о создании программы Genesis Mission 24 ноября 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
