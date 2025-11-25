В ГНС и Минфине объяснили, какие налоги платить арендодателю

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Какие налоги платить арендодателю

40-летняя Анна имеет несколько однокомнатных квартир, две из которых сдаются в аренду. За квартиру в столице ежемесячно она получает 20 тыс. грн, а за квартиру в Ужгороде — 15 тыс. грн (в общей сложности 105 тыс. грн/квартал; 420 тыс. грн/год).

Для легализации дохода, Анна зарегистрировала свою деятельность как ФОП (физическое лицо-предприниматель) 3 группы. Это позволяет ему официально предоставлять услуги по аренде гражданам Украины и иностранцам.

Ежеквартально Анна подает налоговую декларацию через Электронный кабинет налогоплательщика на вебпортале ГНС и уплачивает налоги и обязательный страховой взнос.

Через год итог выглядит так:

Если Анна получает арендную плату на личную банковскую карту, криптовалютой или наличными и не декларирует эти средства, значит, она не платит налоги с дохода.