В ГНС и Минфине объяснили, какие налоги платить арендодателю

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 ноября 2025, 12:59 Читати українською

В ГНС и Минфине объяснили, какие налоги платить арендодателю

Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой рассказывают, какие налоги нужно платить сдавая в аренду квартиры.

Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой рассказывают, какие налоги нужно платить сдавая в аренду квартиры.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКакие налоги платить арендодателю40-летняя Анна имеет несколько однокомнатных квартир, две из которых сдаются в аренду.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Какие налоги платить арендодателю

40-летняя Анна имеет несколько однокомнатных квартир, две из которых сдаются в аренду. За квартиру в столице ежемесячно она получает 20 тыс. грн, а за квартиру в Ужгороде — 15 тыс. грн (в общей сложности 105 тыс. грн/квартал; 420 тыс. грн/год).

Для легализации дохода, Анна зарегистрировала свою деятельность как ФОП (физическое лицо-предприниматель) 3 группы. Это позволяет ему официально предоставлять услуги по аренде гражданам Украины и иностранцам.

Ежеквартально Анна подает налоговую декларацию через Электронный кабинет налогоплательщика на вебпортале ГНС и уплачивает налоги и обязательный страховой взнос.

Через год итог выглядит так:

е

Если Анна получает арендную плату на личную банковскую карту, криптовалютой или наличными и не декларирует эти средства, значит, она не платит налоги с дохода.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+10
Я. ..
Я. ..
25 ноября 2025, 13:37
#
А по моєму видуманна Ганна просто попіклувалася про своє фінансове становище і тепер не здохне на пенсії за 3−4к грн)) А, ну і тоталітарна система тепер випустила з своїх кігтів видуману 40ка річну Ганну, котрій не треба працювати, щоб жити)

Бо сенс держави — зробити з свого боку все можливе і неможливе, щоб ти холоп, ходив на роботу до кінця своїх днів, щоб ти в жодному разі не розбагатів) Бо якщо в тебе буде 3−4 хати, 2 бізнеси і лимонів 10 на депозиті, ти будеш ходити на роботу? А тоді в такому випадку підприємства зупиняться, тому і не буде ніколи такого, що всі будуть багатими, бо мають бути раби, котрі будуть пахати на пана, тому держава в нас з цією функцією справляється на ура)

Але знову ж таки, краще б мінфін і дпс картинками показали, скільки патронів до ак можна купити з корупційних схем депутатів, міністрів і силовиків в прикордонній службі, сбу, поліцайні, тцк, нацгвардії, ось там реальне бабло мутиться, там де на ліжку з баксами люди фоткаються, а не з видуманої Ганни тягнути три копійки, щоб вона була зацікавлена в тому, щоб народити якомога більше нікому непотрібних дітей, котрі в майбутньому «мали б» її забезпечувати, бо в пенсію можна тільки що висморкатися))
+
0
Smerch747
Smerch747
25 ноября 2025, 13:44
#
Війсьовий збір 1%, яка краса. А 1−2 ФОП платять фіксовані 800грн. Щоб ФОП3 набрав 800грн він має заробляти 80тис на місяць, навіть 40-річна Ганна з 2квартирами стільки не має) Який же геній створив цю систему. До речі з податку на дохід також менше платить. Щоб переплюнути фіксовані 1600грн при 5% треба заробляти мінімум 32тис. Всі хто менше — платять більше ніж фоп3. Тобто фоп2 платить більше фоп3 — крінж
+
0
red162
red162
25 ноября 2025, 14:14
#
Зате коли в державного службовця зарплата 1 мільйон на місяць податки він платить з 70 тис решта неоподатковується, зробіть графік скільки там можна було зробити ремонтів
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают KingSalmon, red162 и 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами