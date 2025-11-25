Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой рассказывают, какие налоги нужно платить сдавая в аренду квартиры.
В ГНС и Минфине объяснили, какие налоги платить арендодателю
Какие налоги платить арендодателю
40-летняя Анна имеет несколько однокомнатных квартир, две из которых сдаются в аренду. За квартиру в столице ежемесячно она получает 20 тыс. грн, а за квартиру в Ужгороде — 15 тыс. грн (в общей сложности 105 тыс. грн/квартал; 420 тыс. грн/год).
Для легализации дохода, Анна зарегистрировала свою деятельность как ФОП (физическое лицо-предприниматель) 3 группы. Это позволяет ему официально предоставлять услуги по аренде гражданам Украины и иностранцам.
Ежеквартально Анна подает налоговую декларацию через Электронный кабинет налогоплательщика на вебпортале ГНС и уплачивает налоги и обязательный страховой взнос.
Через год итог выглядит так:
Если Анна получает арендную плату на личную банковскую карту, криптовалютой или наличными и не декларирует эти средства, значит, она не платит налоги с дохода.
Бо сенс держави — зробити з свого боку все можливе і неможливе, щоб ти холоп, ходив на роботу до кінця своїх днів, щоб ти в жодному разі не розбагатів) Бо якщо в тебе буде 3−4 хати, 2 бізнеси і лимонів 10 на депозиті, ти будеш ходити на роботу? А тоді в такому випадку підприємства зупиняться, тому і не буде ніколи такого, що всі будуть багатими, бо мають бути раби, котрі будуть пахати на пана, тому держава в нас з цією функцією справляється на ура)
Але знову ж таки, краще б мінфін і дпс картинками показали, скільки патронів до ак можна купити з корупційних схем депутатів, міністрів і силовиків в прикордонній службі, сбу, поліцайні, тцк, нацгвардії, ось там реальне бабло мутиться, там де на ліжку з баксами люди фоткаються, а не з видуманої Ганни тягнути три копійки, щоб вона була зацікавлена в тому, щоб народити якомога більше нікому непотрібних дітей, котрі в майбутньому «мали б» її забезпечувати, бо в пенсію можна тільки що висморкатися))