Инвесторы вывели почти $5 млрд из криптофондов, в Bloomberg прогнозируют падение BTC: что нового

Инвесторы вывели почти $5 млрд из криптофондов в месяц: Серия оттоков стала третьей по масштабу с 2018 года

Криптовалютные инвестиционные продукты переживают один из самых масштабных периодов оттока капитала за последние годы. Согласно отчету аналитической компании CoinShares, только за ноябрь инвесторы вывели из криптофондов $4,92 млрд.

Эта негативная тенденция продолжается уже четвертую неделю подряд и стала третьей по масштабу с 2018 года. Общий объем активов в управлении сократился на 36% из-за падения котировок и массового вывода средств.

В течение недели с 15 по 21 ноября общий отток средств составил $1,94 млрд. Больше всего пострадал биткоин — из продуктов на его основе вывели $1,27 млрд. Из фондов Ethereum инвесторы забрали $589 млн. Среди альтоинов самый плохой результат продемонстрировала Solana с оттоком в $156 млн.

США стали основным источником негативной динамики, отвечая за отток в размере $1,68 млрд.

Несмотря на негативную тенденцию, аналитики зафиксировали небольшое изменение настроений: 21 ноября, после семи дней непрерывного оттока, фонды зафиксировали поступление в размере $258 млн.

Единственным исключением, привлекшим инвестиции, стала криптовалюта XRP — в связанные с ней инструменты было вложено $89,3 млн. Кроме того, инструменты для открытия коротких позиций по биткоину продолжают привлекать интерес, привлекая за неделю $19 млн.

Несмотря на текущий спад, с начала года чистые притоки в криптовалютные инвестиционные продукты остаются высокими и составляют $44,4 млрд, что свидетельствует об общей устойчивости интереса к криптоактивам в долгосрочной перспективе.

Криптобанкоматный оператор Crypto Dispensers планирует продажу за $100 млн на фоне обвинений CEO в отмывании $10 млн

Оператор криптобанкоматов Crypto Dispensers сообщил, что рассматривает возможность продажи компании ориентировочно за $100 млн. Это заявление появилось через несколько дней после того, как федеральные прокуроры выдвинули учредителю и CEO компании, Фирасу Исси, обвинение в участии в схеме по отмыванию миллионов долларов.

Несмотря на уголовное дело против руководителя фирма утверждает, что решение о продаже является результатом стратегического анализа бизнеса, а не связано с расследованием.

Министерство юстиции США обвиняет Исси и его компанию Virtual Assets LLC в участии в многолетней схеме, в рамках которой через сеть банкоматов принимались средства, полученные от мошенничества и незаконного обращения наркотиков. Правоохранители считают, что эти $10 млн впоследствии конвертировались в криптовалюту для сокрытия их происхождения.

Следствие утверждает, что Исса облегчало дальнейшее движение незаконных доходов, организовывая перевод средств на кошельки с повышенной анонимностью. В случае обвинительного приговора Фирасу Исси грозит до 20 лет лишения свободы. Сам Исса не признал себя виновным, ранее подчеркивая, что Crypto Dispensers «изначально основывалась на соблюдении нормативных требований».

Bloomberg Intelligence прогнозирует падение биткоина до $50 000 в 2026 году

Старший стратег по товарным рынкам Bloomberg Intelligence, Майк Макглоун, ожидает, что к 2026 году цена биткоина (BTC) может снизиться примерно на 60% от исторического максимума, опустившись до отметки около $50 000.

Макглоун отмечает, что исторический максимум цены актива превышал $126 тысяч.

По мнению аналитика, ожидаемый обвал будет вызван сочетанием макроэкономических факторов, которые заставят инвесторов отказаться от рисковых продуктов, таких как криптовалюты.

Рост цены на золото: Инвесторы предпочтут безопасные активы.

Снижение цен на нефть.

Рост волатильности на фондовом рынке.

Макглоун подчеркивает, что эти факторы способны спровоцировать масштабную распродажу на крипторынку с «неограниченным предложением».

Прогноз Bloomberg появился на фоне текущей коррекции рынка. Напомним, 21 ноября биткоин обрушился до минимальных отметок с апреля, достигнув около $82 000.

К моменту написания новости, актив торгуется около $87 500.

Блокчейн Monad запустился в мэйннете, но токенсейл на Coinbase не оправдал ожиданий

24 ноября 2025 года блокчейн Monad официально приступил к работе в своей основной сети (мейнетти), завершив трехлетний этап разработки. Запуску предшествовало распределение токенов MON, которое включало публичную продажу и раздачу для стимулирования участия в экосистеме.

23 ноября Monad завершил публичную продажу токенов на платформе Coinbase, привлекая около $269 млн от более 85 000 участников. Однако, несмотря на значительную сумму, кампания привлекла меньше внимания и ажиотажа, чем другие недавние первичные размещения токенов (IEO).

Продажа продолжалась дольше ожидаемого, а интерес инвесторов, вероятно, оказался ниже прогнозов. Более того, токен Monad быстро опустился ниже цены продажи ($0,025), что сделало его одним из первых случаев на американском рынке, когда актив после листинга можно было купить дешевле, чем во время IEO.

Согласно токеномике Monad, 50,6% общего предложения токенов остаются заблокированными на старте. Эта заблокированная частица включает:

Около 26,9 млрд токенов для команды.

19,6 млрд. для инвесторов.

3,9 млрд для казны Monad.

Разблокировка этих токенов начнется только в конце 2026 года и продлится поквартально до конца 2029 года. Около 38,5 млрд. токенов поступят в обращение для развития экосистемы.

Одновременно с запуском в мейннете экосистема Monad сразу интегрировала ключевые сервисы. Среди них — популярные кошельки MetaMask и Phantom, а также стейблкоины USDC и USDT и DEX-платформы Curve и Uniswap.

Сеть Monad является EVM-совместимой, что является значительным преимуществом, поскольку это позволяет разработчикам переносить приложения из Ethereum без необходимости существенных изменений в коде.