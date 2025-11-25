ОВГЗ и государственные кредиты? Благодаря чему банки обновляют рекорды прибыльности

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, прибыль банковской системы превышает 119,4 млрд грн — чуть больше, чем год назад. На чем зарабатывают финучреждения, правда ли, что их прибыль зависит от государственных денег, и стоит ли государству при этих условиях забрать у банков половину заработанного, — разбирался «Минфин».

Государство платит банкам

В 2021 году, то есть до полномасштабной войны, прибыль банковской системы составила 77,5 млрд грн и в то время это был исторический рекорд. В 2025 году таких показателей удалось достичь за полгода: на 1 июля чистая прибыль банков достигла 79,5 млрд грн.

В Ассоциации украинских банков выделяют несколько факторов, которые этому способствовали:

доходы от гособлигаций,

спрос на банковские продукты, который растет, несмотря на войну.

«Несмотря на войну, замедление экономики и риски, банковская система находится в условиях, которые позволяют зарабатывать», — констатируют в АУБ.

В то же время прибыльность банков обеспечивает в первую очередь государство. Банки — крупнейшие владельцы ОВГЗ. На 31 октября в обращении находились государственные облигации более чем на 1,89 трлн грн, из которых 48,3% именно на их счетах.

«Примерно половину доходов банки получают от государства. Во-первых, это ОВГЗ. В условиях высоких ставок по облигациям банки получают огромнейшие доходы Минфина. Еще один способ получить доход от государства — депозитные сертификаты НБУ», — говорит основатель инвестиционной группы Универ Тарас Козак.

По словам эксперта, высокая учетная ставка — 15,5% — способствует тому, что банки свои временно свободные средства вкладывают в депозитные сертификаты Нацбанка.

«У нас практически отсутствует межбанковский рынок кредитования overnight, потому что банки могут отдать под достаточно высокую ставку деньги на ночь или на выходные в Нацбанк», — говорит Тарас Козак.

Высокая учетная ставка помогает сдерживать инфляцию, ведь население заинтересовано вкладывать деньги в банк. С другой стороны, это позволяет банкам зарабатывать на депозитных сертификатах, а не на расширении кредитования бизнеса. Одним из способов разрешения этой ситуации, по мнению Тараса Козака, может быть отвязка ставки по депозитным сертификатам НБУ от учетной.

Десять самых прибыльных банков Украины

Название банка Собственность Прибыль после уплаты налогов, млрд грн Приватбанк Государственный 50,6 Ощадбанк Государственный 13,8 Райффайзен Банк Иностранной банковской группы 7,3 Укрэксимбанк Государственный 6,96 Универсал Банк С частным капиталом 5,1 ПУМБ С частным капиталом 4,8 Укрсиббанк Иностранной банковской группы 4,1 ОТП Банк Иностранной банковской группы 3,9 Укргазбанк Государственный 3,9 Креди Агриколь Банк Иностранной банковской группы 3,6

Уменьшилось количество «плохих» кредитов

Однако не только государство обеспечивает прибыльность банков. Несмотря на сравнительно высокие процентные ставки и сложную ситуацию в экономике, объем кредитования растет, а доля неработающих кредитов (NPL) сокращается. По данным НБУ, на 1 октября доля (NPL) достигла минимального за последнее десятилетие уровня — 25%.

«Определяющим фактором сокращения доли NPL в январе-сентябре стал рост объема новых кредитов лучшего качества. Также этому способствовало их списание. Валовой объем кредитов в банковской системе за этот период вырос на 14% — до 1,48 трлн грн. В то же время объем неработающих кредитов сократился на 5,7% — до 370,6 млрд грн», — сообщает Нацбанк.

Банки смогли подстроить свою систему риск-менеджмента и кредитную политику к сегодняшним условиям и понимают, кого можно кредитовать, отмечает директор «Профин консалтинг» Вадим Березовик.

Вместе с ростом кредитования растет и процентная маржа, благодаря чему банки получают по займам большие прибыли. По словам Вадима Березовика, за первое полугодие она составила 7,5% годовых.

«Это очень приличный показатель. Мы всегда считали, что процентная маржа 5% — это очень хорошо. Кроме того, многие кредиты, ранее создававшие давление на банковский капитал, давно зарезервированы, по ним уже провели или проводят работу по реструктуризации, их погашению. Соответственно, это тоже добавляет положительный результат к деятельности банков», — говорит Березовик.

В то же время, по мнению Тараса Козака, в Украине довольно искажена ситуация с процентными ставками, начиная еще со времен ковида, когда бизнес мог получать кредиты не по рыночным ставкам, а по льготным ставкам. «Кредиты „5−7−9“, другие льготные кредиты, которых государство много наплодило… Для банков это все равно кредиты по высокой ставке — 17−18%, просто 9% платит компания, остальное — доплачивает государство. Таким образом, государство, помогая, с одной стороны, экономике, с другой — не способствует тому, чтобы ставки снижались», — объясняет он.

В целом чистый процентный доход банков достиг 198,4 млрд грн. Для сравнения: в прошлом году за такое же время этот показатель составил 172,5 млрд грн.

Почти 46 млрд на комиссиях

Еще одним фактором роста доходов банковской системы, по словам Березовика, является рост доходов от комиссионных услуг.

«За первое полугодие комиссионный доход тоже вырос примерно на 11%. Это свидетельствует о том, что все большее количество платежей происходит именно в банковской системе. Соответственно, каждая транзакция приносит какой-либо доход банку», — отмечает он.

Чистый комиссионный доход принес банкам 45,9 млрд грн за девять месяцев, против 36,1 млрд за тот же период в прошлом году.

Половина прибыли приходится на два госбанка

На данный момент в Украине работает 60 банков, из которых 7 — государственные. Однако именно на государственные банки приходится львиная доля прибыли — 77,9 млрд грн. Вне конкуренции Приватбанк, который заработал 50,6 млрд грн. На втором месте — Ощадбанк с 13,9 млрд грн.

Из 66 млрд процентных доходов Привата, 36,2 млрд обеспечили операции с ценными бумагами (очевидно, ОВГЗ). Ощад также львиную долю доходов получил от операций с ценными бумагами — 24,5 млрд грн.

Среди негосударственных банков самую большую прибыль получил Райффайзен Банк — 7,3 млрд грн. В целом банки иностранных групп (14 учреждений) получили 25,1 млрд грн чистой прибыли. А 39 банков с частным капиталом — 16,3 млрд грн.

В АУБ концентрацию доходов в государственных банках объясняют спецификой рынка в условиях войны.

«Такая концентрация означает, что несколько крупных игроков определяют результаты системы. Это неидеально, с точки зрения конкуренции, но вполне возможно в условиях высокой концентрации банковского рынка. В период войны государственные банки берут на себя больший «груз», — объясняют в Ассоциации. В то же время, отмечают в АУБ, ухудшение финансовых результатов одного учреждения может значительно повлиять на всю систему.

С тем, что концентрация прибыли у нескольких игроков является дополнительным риском, согласен и Вадим Березовик.

«Могут возникать вопросы конкуренции, например, тех же процентных ставок по кредитам, или, наоборот, увеличения процентных ставок по депозитам. Два банка могут диктовать условия всему рынку, поэтому, по моему мнению, нужно думать, как выйти из этой ситуации», — говорит эксперт.

Поделиться сверхприбылью

В следующем году банкам, скорее всего, придется поделиться с государством половиной прибыли. Верховная Рада приняла за основу законопроект N14097, предусматривающий на 2026 год временное повышение налога на прибыль для банков до 50%.

«Речь идет не об обычном бизнесе и не о гражданах, а о банках, которые в военное время получили рекордную прибыль, благодаря высоким учетным ставкам, операциям с государственными ценными бумагами и государственной политике поддержки финансовой стабильности», — объясняет инициативу глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В то же время, по мнению Тараса Козака, на самом деле не все так просто. «Две трети банковской системы Украины — это государственные банки. Они, после того, как заплатят налог (неважно какой — 25% или 50%), все остальные заработанные средства выплачивают государству, как дивиденды. К примеру, Приват около 90% чистой прибыли платит как дивиденды. Остальные тоже. Поэтому для них все равно, отдать это государству как налог, или как дивиденды», — объясняет он.

Поэтому этот налог касается в первую очередь негосударственных банков, особенно иностранных. Во время войны НБУ запретил выплачивать дивиденды иностранным владельцам, отмечает Козак, поэтому все деньги они оставляют здесь. Соответственно, для этих банков важна ставка налога.

«Если мы хотим, чтобы иностранные банки не были заинтересованы в украинском рынке, а они сейчас и так очень не заинтересованы, можно повышать ставку», — говорит Козак.

Также более высокие налоги окажут негативное влияние на кредитование. Банки кредитуют тогда, когда у них есть капитал, ведь под каждый выданный кредит нужно сформировать резервы, объясняет Козак. Соответственно, чем больше банки платят налогов, тем меньше у них капитала и тем меньше возможность кредитования.

Государство это понимает и именно поэтому подчеркивает временность повышенных налогов. Хотя, учитывая, что ставку в 50% планируют ввести уже третий раз подряд — акция уже не выглядит «разовой».