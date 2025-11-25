В НБУ ожидают, что в 2025 году украинцы меньше будут тратить за границей

Расходы украинцев за рубежом, учитываемые по статье «импорт путешествий», в 2025 году сократятся примерно на 10% по сравнению с прошлым годом и составят около $12 млрд, прогнозирует первый замглавы Нацбанка Сергей Николайчук.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Расходы украинцев за границей

«В 2023 году расходы украинцев за границей достигли максимальных значений — около $20 млрд. После этого мы наблюдаем их постепенное снижение: достаточно резкое в 2024 году, и в этом году ожидаем еще около минус 10%», — отметил он.

Николайчук уточнил, что карточные расчеты украинцев за рубежом включаются в эту статистику как составляющую импорта услуг по направлению «путешествия». При этом сокращение расходов происходит, несмотря на то, что миграция украинцев продолжается.

«Мы оцениваем, что исключительно в результате миграции численность населения Украины в 2025 году уменьшится примерно на 200 тысяч человек. Но люди, переехавшие за границу, постепенно адаптируются, получают больше доходов на месте и меньше пользуются ресурсами из Украины, в том числе из-за карточных расчетов», — пояснил он.

Операции с картами

За девять месяцев 2025 года украинцы совершили за рубежом операций с карточками украинских банков на сумму 262 млрд грн, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из этой суммы 213,9 млрд грн приходилось на расчеты в торговых терминалах, а 48,1 млрд грн — на обналичивание.

Количество сделок за рубежом возросло на 9,3% — до 275,6 млн транзакций, из них 270,2 млн составляли безналичные расчеты, тогда как операции по получению наличных — 5,5 млн.