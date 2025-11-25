USB Type-C становится эталоном. В ЕС приняли новые требования к зарядным устройствам

Еврокомиссия приняла новый регламент, обязывающий большинство зарядных устройств мощностью до 100 Вт иметь порт USB Type-C и соответствовать унифицированным стандартам совместимости. Документ вступит в силу с декабря 2028 года, сообщается в Официальном журнале ЕС 24 ноября.

Подробности

Под новые требования будут подпадать внешние блоки питания для беспроводных зарядок, универсальных аккумуляторных зарядных устройств, а также оборудование типа роутеров, модемов и игровых консолей.

В перечень также включены блоки питания для мониторов и консолей, если они работают через отдельный внешний преобразователь, а не подключаются непосредственно к сети на 220 вольт.

На таких устройствах обязательно будет размещен логотип Common Charger, сообщающий пользователям о возможности заряжать разные гаджеты одним блоком питания.

Универсальные блоки питания должны иметь защиту от перенапряжений, чтобы соответствовать требованиям телеком-оборудования.

Что это даст

Еврокомиссия ожидает, что новые правила снизят энергопотребление, количество электронных отходов и повысят совместимость зарядных устройств. По оценкам, обновление экодизайн-требований может дать до 0,7 ТВтч экономии электроэнергии в год до 2035 года.