Украина получила 100 млн евро на поддержку внутренне перемещенных лиц

Украина получила от Банка развития Совета Европы второй транш для реализации проекта по поддержке внутренне перемещенных лиц в сумме 100 млн евро . Средства уже поступили в общий фонд государственного бюджета. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сколько привлекли всего

Таким образом, в 2025 году Украина полностью привлекла все 200 млн евро, предусмотренные этим проектом.

На что пойдут деньги

Выделенные ресурсы обеспечат непрерывное финансирование жизненно важных социальных выплат для ВПЛ, в том числе покрытие расходов на жилье, питание, медицинскую помощь и образование детей для тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за войны.

Читайте также: Выплаты для ВПЛ продлили еще на полгода, но изменили условия

Напомним

Как писал «Минфин», в августе 2025 года истек срок выплаты пособия на проживание для некоторых ВПЛ из наиболее уязвимых категорий, получавших выплату предыдущие три шестимесячных периода, но Правительство продлит эти выплаты еще на 6 месяцев, то есть до февраля 2026 года.

За два года сотрудничества с БРРЕ Украина привлекла почти 430 млн евро — около 80% общего объема кредитных ресурсов, которые Банк сейчас предоставляет нашему государству. Сегодня кредитный портфель проектов Банка развития Совета Европы в Украине насчитывает пять проектов на общую сумму 550 млн. евро.