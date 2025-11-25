Поиск товаров через ChatGPT: как ИИ помогает найти лучшие предложения

OpenAI представила новую функцию поиска товаров в ChatGPT, которая помогает пользователям находить продукты с помощью разговорного ИИ-ассистента. Об этом пишет Investing.com.

Кому доступная новая функция

Функция, запуск которой начался в понедельник, доступна авторизованным пользователям всех тарифных планов: Free, Go, Plus и Pro, как на мобильных устройствах, так и в веб-версии. OpenAI предлагает практически неограниченное использование для всех планов в течение праздничного сезона.

Как происходит поиск товаров

Поиск товаров превращает процесс выбора продуктов в беседу, задавая уточняющие вопросы для понимания предпочтений пользователя, извлекая информацию из качественных источников и предлагая варианты для уточнения результатов. Функция предназначена для более глубокого принятия решений, а не для простых запросов о покупках.

Инструмент особенно хорошо работает в категориях с большим количеством деталей, включая электронику, товары для красоты, дома и сада, кухонные принадлежности и бытовую технику, а также спортивное и туристическое снаряжение.

Он помогает пользователям открывать новые продукты, находить похожие товары, сравнивать варианты, выбирать подарки и находить выгодные предложения.

