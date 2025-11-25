Поиск товаров через ChatGPT: как ИИ помогает найти лучшие предложения

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 ноября 2025, 8:27 Читати українською

Поиск товаров через ChatGPT: как ИИ помогает найти лучшие предложения

OpenAI представила новую функцию поиска товаров в ChatGPT, которая помогает пользователям находить продукты с помощью разговорного ИИ-ассистента. Об этом пишет Investing.com.

OpenAI представила новую функцию поиска товаров в ChatGPT, которая помогает пользователям находить продукты с помощью разговорного ИИ-ассистента.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кому доступная новая функция

Функция, запуск которой начался в понедельник, доступна авторизованным пользователям всех тарифных планов: Free, Go, Plus и Pro, как на мобильных устройствах, так и в веб-версии. OpenAI предлагает практически неограниченное использование для всех планов в течение праздничного сезона.

Как происходит поиск товаров

Поиск товаров превращает процесс выбора продуктов в беседу, задавая уточняющие вопросы для понимания предпочтений пользователя, извлекая информацию из качественных источников и предлагая варианты для уточнения результатов. Функция предназначена для более глубокого принятия решений, а не для простых запросов о покупках.

Инструмент особенно хорошо работает в категориях с большим количеством деталей, включая электронику, товары для красоты, дома и сада, кухонные принадлежности и бытовую технику, а также спортивное и туристическое снаряжение.

Он помогает пользователям открывать новые продукты, находить похожие товары, сравнивать варианты, выбирать подарки и находить выгодные предложения.

Читайте также: ChatGPT открыл функцию групповых чатов для всех пользователей

При использовании функции ChatGPT открывает визуальный интерфейс, где пользователи могут описать, что они ищут, и ответить на вопросы о бюджете, получателе и предпочтительных характеристиках. Если включена функция памяти, поиск может быть дополнительно персонализирован на основе предыдущих разговоров.

Система ищет в интернете актуальную информацию о ценах, наличии, отзывах, характеристиках и изображениях. Пользователи могут направлять поиск, отмечая предложенные продукты как «Не интересует» или «Больше похожих».

Через несколько минут пользователи получают персонализированное руководство покупателя с лучшими продуктами, ключевыми различиями, компромиссами и актуальной информацией от надежных продавцов.

Пользователи могут перейти на сайты продавцов для совершения покупок. OpenAI планирует добавить возможность прямых покупок через ChatGPT для продавцов, участвующих в программе Instant Checkout, где это доступно.

Точность выбора

Функция работает на версии GPT-5 mini, специально обученной для задач шопинга с использованием обучения с подкреплением. Согласно внутренним оценкам OpenAI, функция поиска товаров достигает 64% точности по продуктам по сравнению с 52% для GPT-5-Thinking, 56% для GPT-5-Thinking-mini и 37% для ChatGPT Search.

Конфиденциальность

OpenAI подчеркнула, что чаты пользователей никогда не передаются продавцам, а результаты формируются органически на основе общедоступных розничных сайтов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Lololoq
Lololoq
25 ноября 2025, 8:41
#
Я спросил у ясеня… Я спросил у ии где мне «купить лампочку» — он отправил меня на розетку, пром и другие онлайн маркетплейсы. Я спросил детальнее «купить лампочку в Днепре рядом» — он ответил, что рядом есть точки выдачи товара с маркетплейсов. Я послал ИИ — он обиделся, и начал оправдываться, что маркетплейсы круче обычных магазинов в рейтинге продажи таких товаров. Итог — мы все обиделись на потраченное мной и им время.
+
+12
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
25 ноября 2025, 9:51
#
«мы все обиделись на потраченное мной и им время», та на 100500 мегават електроенергії!
+
0
Lololoq
Lololoq
25 ноября 2025, 9:05
#
Роман вот хорошая будет статья. Задайте Гугл И И несколько вопросов:
1. Источники информации которыми пользуется ИИ?
2. Фактически И И ворует информацию с сайтов созданных пользователями?
3. Какой смысл пользователю производить новый контент, оплачивать сайт, хостинг, проводить новые исследования, нанимать сотрудников и т. д. и выкладывать контент в сеть, если ИИ покажет весь новый контент практически напрямую пользователю. Т. е. разработчик контента не имеет рейтинга в ражировании, прямых заходов пользователей на свои ресурсы . — ответ Вас удивит.
Вообще все ответы ИИ по этой теме удивят и нас и Вас!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Fuzzy, Папа Римський Цукєрман и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами