OpenAI представила новую функцию поиска товаров в ChatGPT, которая помогает пользователям находить продукты с помощью разговорного ИИ-ассистента. Об этом пишет Investing.com.
Поиск товаров через ChatGPT: как ИИ помогает найти лучшие предложения
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Кому доступная новая функция
Функция, запуск которой начался в понедельник, доступна авторизованным пользователям всех тарифных планов: Free, Go, Plus и Pro, как на мобильных устройствах, так и в веб-версии. OpenAI предлагает практически неограниченное использование для всех планов в течение праздничного сезона.
Как происходит поиск товаров
Поиск товаров превращает процесс выбора продуктов в беседу, задавая уточняющие вопросы для понимания предпочтений пользователя, извлекая информацию из качественных источников и предлагая варианты для уточнения результатов. Функция предназначена для более глубокого принятия решений, а не для простых запросов о покупках.
Инструмент особенно хорошо работает в категориях с большим количеством деталей, включая электронику, товары для красоты, дома и сада, кухонные принадлежности и бытовую технику, а также спортивное и туристическое снаряжение.
Он помогает пользователям открывать новые продукты, находить похожие товары, сравнивать варианты, выбирать подарки и находить выгодные предложения.
Читайте также: ChatGPT открыл функцию групповых чатов для всех пользователей
При использовании функции ChatGPT открывает визуальный интерфейс, где пользователи могут описать, что они ищут, и ответить на вопросы о бюджете, получателе и предпочтительных характеристиках. Если включена функция памяти, поиск может быть дополнительно персонализирован на основе предыдущих разговоров.
Система ищет в интернете актуальную информацию о ценах, наличии, отзывах, характеристиках и изображениях. Пользователи могут направлять поиск, отмечая предложенные продукты как «Не интересует» или «Больше похожих».
Через несколько минут пользователи получают персонализированное руководство покупателя с лучшими продуктами, ключевыми различиями, компромиссами и актуальной информацией от надежных продавцов.
Пользователи могут перейти на сайты продавцов для совершения покупок. OpenAI планирует добавить возможность прямых покупок через ChatGPT для продавцов, участвующих в программе Instant Checkout, где это доступно.
Точность выбора
Функция работает на версии GPT-5 mini, специально обученной для задач шопинга с использованием обучения с подкреплением. Согласно внутренним оценкам OpenAI, функция поиска товаров достигает 64% точности по продуктам по сравнению с 52% для GPT-5-Thinking, 56% для GPT-5-Thinking-mini и 37% для ChatGPT Search.
Конфиденциальность
OpenAI подчеркнула, что чаты пользователей никогда не передаются продавцам, а результаты формируются органически на основе общедоступных розничных сайтов.
Комментарии - 3
1. Источники информации которыми пользуется ИИ?
2. Фактически И И ворует информацию с сайтов созданных пользователями?
3. Какой смысл пользователю производить новый контент, оплачивать сайт, хостинг, проводить новые исследования, нанимать сотрудников и т. д. и выкладывать контент в сеть, если ИИ покажет весь новый контент практически напрямую пользователю. Т. е. разработчик контента не имеет рейтинга в ражировании, прямых заходов пользователей на свои ресурсы . — ответ Вас удивит.
Вообще все ответы ИИ по этой теме удивят и нас и Вас!