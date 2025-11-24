Китайские госкомпании возродили запрещенную схему продажи облигаций

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 ноября 2025, 19:05 Читати українською

Китайские госкомпании возродили запрещенную схему продажи облигаций

Финансовые компании Китая, испытывающие нехватку средств, используют нелегальные схемы размещения облигаций в Гонконге, пишет Bloomberg.

Финансовые компании Китая, испытывающие нехватку средств, используют нелегальные схемы размещения облигаций в Гонконге, пишет Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиСхемы размещенийИнвесткомпании, принадлежащие властям китайских провинций, известные как LGFV (Local Government Financial Vehicles), которые привлекают средства от имени местных органов власти для финансирования инфраструктурных проектов, оказались в сложной ситуации.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Схемы размещений

Инвесткомпании, принадлежащие властям китайских провинций, известные как LGFV (Local Government Financial Vehicles), которые привлекают средства от имени местных органов власти для финансирования инфраструктурных проектов, оказались в сложной ситуации.

Эти структуры десятилетиями использовались для финансирования инфраструктурных проектов провинций и городов. Им необходимо рефинансировать огромные долги, а инвесторы требуют высокую доходность по таким бумагам.

Однако открытое предложение таких условий рискует сделать будущие заимствования гораздо дороже, пишет агентство.

Чтобы решить проблему, некоторые LGFV делают дополнительные недокументированные выплаты инвесторам при продаже облигаций. Практика, против которой выступали регуляторы на материковом Китае, переместилась в Гонконг.

Во втором квартале десятки LGFV разместили там облигации на $3,3 млрд, предлагая доходность, которая может быть вдвое больше официальной процентной ставки. Это почти треть капитала, привлеченного такими предприятиями за рубежом за период.

Программы Пекина по спасению провинций на 10 трлн юаней ($1,4 трлн), запущенные в прошлом году, явно не решают проблему. Если структуры готовы открыто нарушать правила рынка ценных бумаг, значит давление на ликвидность оказалось сильнее, чем считали в столице, отмечает Bloomberg.

Схемы разные, но суть одна: реальная доходность скрывается от регуляторов и большинства участников рынка.

  • Эмитент переводит деньги инвестору под видом «консультационных услуг».
  • LGFV заставляет андеррайтеров продавать облигации со скрытой скидкой.
  • Банки-андеррайтеры получают комиссию от эмитента и дополнительное вознаграждение от покупателей.

Все это происходит в обход проспекта эмиссии, где указана только официальная ставка. В качестве примера агентство привело пример размещения бумаг китайского девелопера Luoyang High-Tech Chuanghui из провинции Хэнань. В июне были выпущены ноты на 1,06 млрд юаней под 8% годовых. Но выручка компании с 2022 по 2024 год фактически упала вдвое, а коммерческие векселя уже были просрочены. По официальной ставке такие бумаги никто бы и не купил, но отдельным инвесторам пообещали около 16% общей доходности — выпуск раскупился практически мгновенно. Уже 4 августа, в первый день торгов, доходность на вторичном рынке подскочила до 15%.

Аналогичная картина по десяткам эмиссий: из более чем 80 облигаций LGFV, размещенных во втором квартале, доходность 21 выпуска выросла минимум на два процентных пункта в первые три месяца торгов — классический признак, что кто-то получил скрытую доплату и сразу вышел в рынок.

Особенно щедрые «скрытые» выплаты — выше 10% — получают инвесторы в Гонконге и Макао по бумагам на неполный год (364 дня) и на три года.

В 2024 году LGFV разместили там облигаций на $52,7 млрд — на 70% больше, чем годом ранее. Агентство отмечает, что данная практика негативно может повлиять на весь сегмент китайских офшорных заимствований. При этом провинциальные инвесткомпании КНР, как никогда нуждаются в деньгах извне: по оценке МВФ, их совокупный долг на конец 2023 года достигал 60 трлн юаней.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами