Китайские госкомпании возродили запрещенную схему продажи облигаций

Схемы размещений

Инвесткомпании, принадлежащие властям китайских провинций, известные как LGFV (Local Government Financial Vehicles), которые привлекают средства от имени местных органов власти для финансирования инфраструктурных проектов, оказались в сложной ситуации.

Эти структуры десятилетиями использовались для финансирования инфраструктурных проектов провинций и городов. Им необходимо рефинансировать огромные долги, а инвесторы требуют высокую доходность по таким бумагам.

Однако открытое предложение таких условий рискует сделать будущие заимствования гораздо дороже, пишет агентство.

Чтобы решить проблему, некоторые LGFV делают дополнительные недокументированные выплаты инвесторам при продаже облигаций. Практика, против которой выступали регуляторы на материковом Китае, переместилась в Гонконг.

Во втором квартале десятки LGFV разместили там облигации на $3,3 млрд, предлагая доходность, которая может быть вдвое больше официальной процентной ставки. Это почти треть капитала, привлеченного такими предприятиями за рубежом за период.

Программы Пекина по спасению провинций на 10 трлн юаней ($1,4 трлн), запущенные в прошлом году, явно не решают проблему. Если структуры готовы открыто нарушать правила рынка ценных бумаг, значит давление на ликвидность оказалось сильнее, чем считали в столице, отмечает Bloomberg.

Схемы разные, но суть одна: реальная доходность скрывается от регуляторов и большинства участников рынка.

Эмитент переводит деньги инвестору под видом «консультационных услуг».

LGFV заставляет андеррайтеров продавать облигации со скрытой скидкой.

Банки-андеррайтеры получают комиссию от эмитента и дополнительное вознаграждение от покупателей.

Все это происходит в обход проспекта эмиссии, где указана только официальная ставка. В качестве примера агентство привело пример размещения бумаг китайского девелопера Luoyang High-Tech Chuanghui из провинции Хэнань. В июне были выпущены ноты на 1,06 млрд юаней под 8% годовых. Но выручка компании с 2022 по 2024 год фактически упала вдвое, а коммерческие векселя уже были просрочены. По официальной ставке такие бумаги никто бы и не купил, но отдельным инвесторам пообещали около 16% общей доходности — выпуск раскупился практически мгновенно. Уже 4 августа, в первый день торгов, доходность на вторичном рынке подскочила до 15%.

Аналогичная картина по десяткам эмиссий: из более чем 80 облигаций LGFV, размещенных во втором квартале, доходность 21 выпуска выросла минимум на два процентных пункта в первые три месяца торгов — классический признак, что кто-то получил скрытую доплату и сразу вышел в рынок.

Особенно щедрые «скрытые» выплаты — выше 10% — получают инвесторы в Гонконге и Макао по бумагам на неполный год (364 дня) и на три года.

В 2024 году LGFV разместили там облигаций на $52,7 млрд — на 70% больше, чем годом ранее. Агентство отмечает, что данная практика негативно может повлиять на весь сегмент китайских офшорных заимствований. При этом провинциальные инвесткомпании КНР, как никогда нуждаются в деньгах извне: по оценке МВФ, их совокупный долг на конец 2023 года достигал 60 трлн юаней.