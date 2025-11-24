Multi от Минфин
24 ноября 2025, 19:35

На Уолл-стрит запускают первый ETF на Dogecoin, а на очереди еще 5 фондов

Американский фондовый рынок вступает в новую эру массового принятия цифровых активов. 24 ноября 2025 года инвестиционный гигант Grayscale официально запускает первый в Соединенных Штатах спотовый биржевой фонд (ETF) на базе криптовалюты Dogecoin. Это только начало масштабной волны: в течение ближайших шести дней на биржах появится еще пять новых крипто-ETF. Об этом сообщает старший аналитик Bloomberg по вопросам ETF Эрик Балчунас.

Американский фондовый рынок вступает в новую эру массового принятия цифровых активов. 24 ноября 2025 года инвестиционный гигант Grayscale официально запускает первый в Соединенных Штатах спотовый биржевой фонд (ETF) на базе криптовалюты Dogecoin.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Исторический старт $GDOG

Первый спотовый фонд на «мемную» криптовалюту получил тикер $GDOG. Эмитентом выступила компания Grayscale, которая является пионером в преобразовании криптотрастов в полноценные ETF.

Для привлечения инвесторов компания применила агрессивную ценовую стратегию. Базовая комиссия фонда составляет 0,35% (35 базисных пунктов), что является конкурентным показателем для рынка. Однако на старте действуют льготные условия: комиссия снижена до 0,00%.

Нулевая ставка будет действовать до выполнения одного из двух условий:

  • Активы под управлением фонда достигнут $1 млрд.
  • Пройдет 3 месяца с момента запуска.

Эрик Балчунас прогнозирует, что объем торгов $GDOG в первый день составит около 12 миллионов долларов. Это сдержанный прогноз, который учитывает специфику актива.

Лавина новых продуктов

Запуск Dogecoin-ETF — это лишь первая ласточка. По данным аналитика Джеймса Сейффарта, индустрия готовится к беспрецедентному расширению. В ближайшую неделю ожидается листинг 5 новых спотовых крипто-ETF. Среди них фонды на основе XRP и LINK.

Рынок будет стабильно насыщаться предложением, что свидетельствует об окончательном признании криптовалют как класса активов, доступного для институциональных инвесторов через традиционные брокерские счета.

Напомним, что первый крипто-ETF был запущен на биткоине в начале 2024 года. ETF на эфир были запущены через семь месяцев, а недавно появились новые фонды на основе Solana, XRP, Litecoin и HABAR.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
