УНИВЕР Капитал подключился к сервису покупки военных облигаций в приложении Дия. Теперь пользователи могут приобрести военные ОВГЗ, выбрав УНИВЕР в качестве брокера во время оформления. Об этом говорится в сообщении компании.
Новые возможности для инвесторов: военные облигации УНИВЕРа доступны в Дии
Как работает покупка через Дию
- пользователь выбирает военные облигации в разделе «Сервисы» → «Военные облигации» Дия;
- среди перечня брокеров теперь можно выбрать УНИВЕР Капитал;
- подписание документов происходит онлайн в несколько минут;
- после оплаты облигации автоматически засчитываются на брокерский счет инвестора.
Что известно про УНИВЕР
УНИВЕР Капитал — один из крупнейших украинских профессиональных участников рынка ценных бумаг и брокер с многолетним опытом работы с государственными облигациями.
Доступ через Дию позволяет компании расширить возможности для инвесторов и упростить процесс покупки ОВГЗ для широкой аудитории.
В приложении UNIVER доступен широкий выбор активов в Украине: классические и военные ОВГЗ, евробонды, корпоративные облигации, паевые фонды, земельные сертификаты, сертификаты недвижимости, иностранные ценные бумаги и другие инструменты.
