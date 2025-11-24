Новые возможности для инвесторов: военные облигации УНИВЕРа доступны в Дии

УНИВЕР Капитал подключился к сервису покупки военных облигаций в приложении Дия. Теперь пользователи могут приобрести военные ОВГЗ, выбрав УНИВЕР в качестве брокера во время оформления. Об этом говорится в сообщении компании.

Как работает покупка через Дию

пользователь выбирает военные облигации в разделе «Сервисы» → «Военные облигации» Дия;

среди перечня брокеров теперь можно выбрать УНИВЕР Капитал;

подписание документов происходит онлайн в несколько минут;

после оплаты облигации автоматически засчитываются на брокерский счет инвестора.

Что известно про УНИВЕР

УНИВЕР Капитал — один из крупнейших украинских профессиональных участников рынка ценных бумаг и брокер с многолетним опытом работы с государственными облигациями.

Доступ через Дию позволяет компании расширить возможности для инвесторов и упростить процесс покупки ОВГЗ для широкой аудитории.

В приложении UNIVER доступен широкий выбор активов в Украине: классические и военные ОВГЗ, евробонды, корпоративные облигации, паевые фонды, земельные сертификаты, сертификаты недвижимости, иностранные ценные бумаги и другие инструменты.