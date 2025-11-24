Опционы как «пояс безопасности» для капитала: почему инвесторам стоит смотреть дальше классических активов — эксперт

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 ноября 2025, 17:10 Читати українською

Опционы как «пояс безопасности» для капитала: почему инвесторам стоит смотреть дальше классических активов — эксперт

Украинским инвесторам стоит пересмотреть свое отношение к опционам и воспринимать их не как инструмент для спекуляций, а как надежный способ страхования своих активов. Об этом заявил Богдан Сидоренко, лектор курса «Опционы для портфельного инвестора» в «Биржевом университете», во время своего выступления на конференции «Жить на проценты».

Украинским инвесторам стоит пересмотреть свое отношение к опционам и воспринимать их не как инструмент для спекуляций, а как надежный способ страхования своих активов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Эксперт сравнил использование опционов со страхованием автомобиля, объяснив сложные финансовые механизмы на простых жизненных примерах.

Ключевой тезис: опцион — это не казино, а страховка

По словам Сидоренко, большинство новичков на фондовом рынке ошибочно считают опционы исключительно рискованным инструментом для быстрого заработка («ставки на рост или падение»). Однако для портфельного инвестора их основная функция — защитная.

«Когда мы покупаем страховку на авто, мы не планируем попадать в ДТП, чтобы отбить ее стоимость. Мы платим за спокойствие. Точно так же работает PUT-опцион для акций: вы платите небольшую премию, чтобы в случае обвала рынка ваш портфель не потерял в цене критически», — отметил спикер.

Стратегии для различных сценариев рынка

В своем выступлении Богдан Сидоренко выделил две базовые стратегии, которые могут быть полезны для частных инвесторов:

  • Защитный PUT (Protective Put): Покупка опциона на продажу своих активов по фиксированной цене. Это позволяет ограничить убытки, если рынок пойдет вниз, сохраняя при этом потенциал прибыли, если рынок будет расти.
  • Покрытый CALL (Covered Call): Продажа права на покупку ваших акций другому лицу. Эта стратегия позволяет получать дополнительный доход (премию) от имеющихся в портфеле акций в периоды, когда рынок стоит на месте или растет умеренно.

Почему это актуально сейчас?

Лектор подчеркнул, что в условиях глобальной экономической неопределенности и волатильности рынков простое удержание активов (стратегия «купил и держи») может быть недостаточно эффективным. Использование опционных стратегий позволяет инвестору брать под контроль риски и получать доходность даже тогда, когда рынок не показывает активного роста.

Инвестируйте в образование — это лучший старт. Выбирайте обучение на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами