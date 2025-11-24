Опционы как «пояс безопасности» для капитала: почему инвесторам стоит смотреть дальше классических активов — эксперт

Украинским инвесторам стоит пересмотреть свое отношение к опционам и воспринимать их не как инструмент для спекуляций, а как надежный способ страхования своих активов. Об этом заявил Богдан Сидоренко, лектор курса «Опционы для портфельного инвестора» в «Биржевом университете», во время своего выступления на конференции «Жить на проценты».

Эксперт сравнил использование опционов со страхованием автомобиля, объяснив сложные финансовые механизмы на простых жизненных примерах.

Ключевой тезис: опцион — это не казино, а страховка

По словам Сидоренко, большинство новичков на фондовом рынке ошибочно считают опционы исключительно рискованным инструментом для быстрого заработка («ставки на рост или падение»). Однако для портфельного инвестора их основная функция — защитная.

«Когда мы покупаем страховку на авто, мы не планируем попадать в ДТП, чтобы отбить ее стоимость. Мы платим за спокойствие. Точно так же работает PUT-опцион для акций: вы платите небольшую премию, чтобы в случае обвала рынка ваш портфель не потерял в цене критически», — отметил спикер.

Стратегии для различных сценариев рынка

В своем выступлении Богдан Сидоренко выделил две базовые стратегии, которые могут быть полезны для частных инвесторов:

Защитный PUT (Protective Put): Покупка опциона на продажу своих активов по фиксированной цене. Это позволяет ограничить убытки, если рынок пойдет вниз, сохраняя при этом потенциал прибыли, если рынок будет расти.

Покрытый CALL (Covered Call): Продажа права на покупку ваших акций другому лицу. Эта стратегия позволяет получать дополнительный доход (премию) от имеющихся в портфеле акций в периоды, когда рынок стоит на месте или растет умеренно.

Почему это актуально сейчас?

Лектор подчеркнул, что в условиях глобальной экономической неопределенности и волатильности рынков простое удержание активов (стратегия «купил и держи») может быть недостаточно эффективным. Использование опционных стратегий позволяет инвестору брать под контроль риски и получать доходность даже тогда, когда рынок не показывает активного роста.