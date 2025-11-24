Конец DOGE: Администрация Трампа закрыла проект Маска

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 ноября 2025, 16:38 Читати українською

Конец DOGE: Администрация Трампа закрыла проект Маска

Департамент правительственной эффективности США (Department of Government Efficiency — DOGE), созданный Дональдом Трампом в начале его второго срока и возглавляемый миллиардером Илоном Маском, прекратил свое существование. Структура была расформирована за восемь месяцев до официального завершения ее мандата, который должен был продлиться до июля 2026 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Департамент правительственной эффективности США (Department of Government Efficiency — DOGE), созданный Дональдом Трампом в начале его второго срока и возглавляемый миллиардером Илоном Маском, прекратил свое существование.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Тихое сворачивание громкого проекта

Инициатива, запущенная с большим медийным резонансом как символ борьбы Трампа с бюрократией, была остановлена без официальных анонсов. Скотт Купор, директор Управления кадровых ресурсов (OPM), в комментарии журналистам подтвердил ликвидацию подразделения.

Это первое публичное подтверждение со стороны администрации Трампа о завершении проекта. Функции DOGE, который в первые месяцы работы пытался радикально сократить федеральные агентства и их бюджеты, теперь переданы Управлению кадровых ресурсов.

Судьба команды и «бензопила» Маска

Роспуск DOGE резко контрастирует с пиар-кампанией, сопровождавшей его создание. Илон Маск, который изначально возглавлял департамент, активно продвигал его деятельность в соцсети X. На одной из конференций он даже вышел на сцену с бензопилой, демонстрируя намерения по сокращению госаппарата.

Однако после публичного конфликта с Трампом в мае 2025 года Маск покинул Вашингтон. Сотрудники ликвидированного департамента получили новые назначения в администрации.

Результаты работы: сомнительная экономия

Представители DOGE заявляли о сокращении государственных расходов на десятки миллиардов долларов. Однако независимые финансовые эксперты не смогли проверить эти утверждения, поскольку подразделение не предоставляло подробной публичной отчетности.

Также отменена одна из ключевых инициатив DOGE — полный запрет на найм новых госслужащих.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами