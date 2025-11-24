Конец DOGE: Администрация Трампа закрыла проект Маска

Департамент правительственной эффективности США (Department of Government Efficiency — DOGE), созданный Дональдом Трампом в начале его второго срока и возглавляемый миллиардером Илоном Маском, прекратил свое существование. Структура была расформирована за восемь месяцев до официального завершения ее мандата, который должен был продлиться до июля 2026 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Тихое сворачивание громкого проекта

Инициатива, запущенная с большим медийным резонансом как символ борьбы Трампа с бюрократией, была остановлена без официальных анонсов. Скотт Купор, директор Управления кадровых ресурсов (OPM), в комментарии журналистам подтвердил ликвидацию подразделения.

Это первое публичное подтверждение со стороны администрации Трампа о завершении проекта. Функции DOGE, который в первые месяцы работы пытался радикально сократить федеральные агентства и их бюджеты, теперь переданы Управлению кадровых ресурсов.

Судьба команды и «бензопила» Маска

Роспуск DOGE резко контрастирует с пиар-кампанией, сопровождавшей его создание. Илон Маск, который изначально возглавлял департамент, активно продвигал его деятельность в соцсети X. На одной из конференций он даже вышел на сцену с бензопилой, демонстрируя намерения по сокращению госаппарата.

Однако после публичного конфликта с Трампом в мае 2025 года Маск покинул Вашингтон. Сотрудники ликвидированного департамента получили новые назначения в администрации.

Результаты работы: сомнительная экономия

Представители DOGE заявляли о сокращении государственных расходов на десятки миллиардов долларов. Однако независимые финансовые эксперты не смогли проверить эти утверждения, поскольку подразделение не предоставляло подробной публичной отчетности.

Также отменена одна из ключевых инициатив DOGE — полный запрет на найм новых госслужащих.