Укрпочта приступила к выплате зимней тысячи: с 25 ноября деньги будут выплачивать в селах

Украинцы начали получать Зимнюю поддержку 2025 года: выплаты стартовали 24 ноября в городских отделениях Укрпочты. С 25 ноября начнут выплачивать в сельских отделениях по всей стране. Об этом говорится в сообщении Укрпочты.

Выплата средств

Те же, кто подал заявление на оформление помощи в почтовом отделении (а таких более 400 000), получат уведомление о зачислении средств через SMS.

Использовать средства зимней поддержки украинцы могут сразу после их начисления. Непосредственно в отделениях Укрпочты клиенты могут:

оплатить коммунальные услуги;

подписаться на газету или журнал;

воспользоваться почтовыми услугами (отправки, марки и т. п. );

); заказать лекарственные средства и товары, производимые в Украине;

сделать донат на ВСУ.

Прием заявок на выплату пособия продолжается. Подать заявку можно в отделениях Укрпочты до 24 декабря.

Маломобильные люди, которые не могут самостоятельно добраться до отделения для подачи заявки, могут заказать визит почтальона по номеру: 0 800 300 545.