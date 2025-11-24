Укрпочта приступила к выплате зимней тысячи: с 25 ноября деньги будут выплачивать в селах

Украинцы начали получать Зимнюю поддержку 2025 года: выплаты стартовали 24 ноября в городских отделениях Укрпочты. С 25 ноября начнут выплачивать в сельских отделениях по всей стране. Об этом говорится в сообщении Укрпочты.
Выплата средств
Те же, кто подал заявление на оформление помощи в почтовом отделении (а таких более 400 000), получат уведомление о зачислении средств через SMS.
Использовать средства зимней поддержки украинцы могут сразу после их начисления. Непосредственно в отделениях Укрпочты клиенты могут:
- оплатить коммунальные услуги;
- подписаться на газету или журнал;
- воспользоваться почтовыми услугами (отправки, марки
и т. п.);
- заказать лекарственные средства и товары, производимые в Украине;
- сделать донат на ВСУ.
Прием заявок на выплату пособия продолжается. Подать заявку можно в отделениях Укрпочты до 24 декабря.
Маломобильные люди, которые не могут самостоятельно добраться до отделения для подачи заявки, могут заказать визит почтальона по номеру: 0 800 300 545.
Источник: Минфин
