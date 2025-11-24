Кредитное плечо для бизнеса: банки выдали более 165 миллиардов гривен под госгарантии

Программа государственных гарантий на портфельной основе, запущенная в декабре 2020 года, стала одним из ключевых драйверов кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) в Украине. За почти пять лет действия механизма банки выдали предпринимателям 51 202 кредита на общую сумму 165,5 млрд гривен. Об этом сообщает Министерство финансов 24 ноября.

Текущее состояние портфеля: кто и сколько должен

По состоянию на 1 ноября 2025 года 28 банков-партнеров продолжают обслуживать почти 22,7 тысячи активных кредитов. Общий объем этих обязательств достигает 78,5 млрд гривен.

Государство, выступая гарантом, взяло на себя часть рисков по этим займам. Объем обязательств по основному долгу, покрытый государственными гарантиями, составляет 35,8 млрд гривен. Это означает, что правительство использовало 69% от общего лимита гарантий, который в настоящее время составляет 51,7 млрд грн.

Только за октябрь 2025 года бизнес получил 560 новых кредитов на сумму более 2 млрд грн.

Лидеры кредитования: госбанки впереди

Львиную долю кредитования обеспечивают государственные финансовые учреждения. Бесспорным лидером является ПриватБанк, который выдал наибольшее количество кредитов.

Топ-5 банков по объему активного портфеля под госгарантии:

Приватбанк: 14 830 кредитов на 21,4 млрд грн (использовано 60% лимита).

Ощадбанк: 3 313 кредитов на 12,1 млрд грн (60% лимита).

Укргазбанк: 1 018 кредитов на 10,4 млрд грн (69% лимита).

ПУМБ: 727 кредитов на 8,6 млрд грн (89% лимита).

Укрэксимбанк: 526 кредитов на 8,1 млрд грн (82% лимита).

Отраслевой и региональный разрез

Больше всего финансовых ресурсов привлекли аграрии и промышленники, что критически важно для продовольственной безопасности и восстановления экономики.

Сельское хозяйство: 27,9 млрд грн (4 396 кредитов).

Перерабатывающая промышленность: 23,1 млрд грн (4 849 кредитов).

Торговля: 19,7 млрд грн (наибольшее количество займов — 9 423).

Географически бизнес наиболее активно кредитуется в Киеве (10,6 млрд грн). Среди областей лидерами являются Днепропетровская (6,3 млрд грн), Львовская (5,8 млрд грн) и Харьковская (5,5 млрд грн).