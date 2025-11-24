В каталоге InvestMarket от «Минфин» есть проекты, не требующие постоянной вовлеченности инвестора и приносящие ожидаемый доход. Расскажем больше о доступных вариантах.
4 варианта для пассивного инвестирования в 2025/2026 году
Инвесторы все чаще выбирают инструменты, позволяющие диверсифицировать портфель и получать стабильный доход без ежедневного контроля за активами.
Мы подобрали 4 инвестиционных решения на 2025/2026 годы — от премиальной недвижимости в Украине и Таиланде до корпоративных облигаций и земельных активов. Выбирайте интересующие вас вопросы и закажите бесплатную консультацию напрямую от компании.
Премиальная гостиничная недвижимость рядом с Буковелем
Инвестируйте в премиальную гостиничную прибыльную недвижимость — отель Melis рядом с Буковелем — и получите ожидаемую прибыль в размере 9,1% годовых.
Девелопер предлагает инвесторам возможность стать владельцем гостиничных апартаментов площадью от 21 до 46 кв. м и прогнозирует заселение от 60% за год. Также гарантирует прибыль в первые два года после запуска гостиницы.
Все задачи по управлению берет на себя международный гостиничный оператор Ribas Hotels Group, поэтому инвестор получает пассивный доход.
- Минимальный порог входа: $80 000
- Первый взнос: от 25%, с последующей беспроцентной рассрочкой до завершения строительства
- Ожидаемая доходность: 9,1% годовых
- Прогнозируемая капитализация: ожидается рост стоимости инвестиции до 20%
Инвестиция в землю от Zeminvest
Zeminvest — первая в Украине платформа для инвестирования в сельскохозяйственную землю. Компания помогает инвесторам покупать, управлять и продавать земельные активы с полным юридическим сопровождением и прозрачностью на каждом этапе.
Через платформу можно купить участки площадью от 1 до 10 000 га со стабильным пассивным доходом.
Рекомендуемый срок инвестиций — 5−7 лет. Компания прогнозирует доходность от 16% годовых с перспективой роста стоимости земельных активов.
Zeminvest обеспечивает полное юридическое сопровождение, проверяет участки, заключает арендные договоры и поддерживает выплаты. В личном кабинете инвестора можно смотреть за доходом, документами и аналитикой. Это возможность диверсифицировать портфель через один из самых стабильных активов — землю — с полным управлением без вашего участия.
- Минимальный порог входа: 200 000 гривен
- Ожидаемая доходность: от 20% годовых (в зависимости от региона и стоимости участка)
Инвестиции в недвижимость премиумкласса в Таиланде
Благодаря инструменту токенизации у украинцев появилась возможность инвестировать в курортную недвижимость на Пхукете — комплекс Layan Verde. Это культовый инвестиционный проект премиумкласса от девелопера с 13-летним опытом.
Инвесторам предлагают виллы и апартаменты разных форматов (от студий до люксов) под управлением международного оператора Dusit International, с возможностью получать 7−10% годовых гарантированного дохода.
Предусмотрена гибкая рассрочка на период строительства и формат классической собственности. Комплекс имеет экосертификацию EDGE и предлагает до 30 дней проживания в год для владельцев, что является большим преимуществом.
Первая выплата по программе гарантированного дохода — в первую годовщину с даты регистрации объекта.
- Минимальный порог входа: $237 000
- Есть возможность оплаты по частям: от 30% — первый взнос
- Программа гарантированного дохода: до 10% годовых
- Ожидаемая доходность: до 79% за 5 лет.
Корпоративные облигации! Fest Coffee Mission
Инвестиции в растущий бизнес кофейной индустрии — !Fest Coffee Mission. Компания предлагает корпоративные облигации с доходностью 8,88% годовых. Бумаги номинированы в гривне, но ставка индексируется курсу доллара США — это дает защиту от валютных колебаний.
Компания является импортером зеленого specialty-кофе по модели direct trade и работает с фермерами в Центральной Америке и Африке.
В 2024 году она продемонстрировала рекордный объем продаж — более 1,15 млн кг зеленого зерна, а прибыль выросла до 25 млн грн.
Облигации имеют срок до 29 января 2027 года, выплаты купонов — ежеквартально, а ежегодная оферта позволяет исходить из инвестиций.
Инвестиции в корпоративные облигации! Fest Coffee Mission — это возможность поддерживать стабильный доход в гривне, с защитой от валютных колебаний и девальвации.
- Минимальный порог входа: 11 172 грн
- Ожидаемая доходность: 8,88% годовых с индексацией по курсу доллара США
- Окупаемость инвестиции: 15 месяцев
Как инвестировать в эти проекты?
Все рассматриваемые проекты доступны украинскому инвестору. Модели подходят даже для тех, кто никогда не инвестировал.
Узнайте больше в каталоге InvestMarket от «Минфин», выберите соответствующий вашим целям проект и оставьте заявку на бесплатную консультацию.
После этого представитель компании напрямую свяжется с вами, чтобы подробно проконсультировать и ответить на все интересующие вас вопросы.
Выбирайте для себя лучший вариант — от земельных сертификатов и корпоративных облигаций до токенов премиальной недвижимости за рубежом — и начните формировать портфель активов, который будет пассивно работать на вас годами.
