4 варианта для пассивного инвестирования в 2025/2026 году

В каталоге InvestMarket от «Минфин» есть проекты, не требующие постоянной вовлеченности инвестора и приносящие ожидаемый доход. Расскажем больше о доступных вариантах.

Инвесторы все чаще выбирают инструменты, позволяющие диверсифицировать портфель и получать стабильный доход без ежедневного контроля за активами.

Мы подобрали 4 инвестиционных решения на 2025/2026 годы — от премиальной недвижимости в Украине и Таиланде до корпоративных облигаций и земельных активов. Выбирайте интересующие вас вопросы и закажите бесплатную консультацию напрямую от компании.

Инвестируйте в премиальную гостиничную прибыльную недвижимость — отель Melis рядом с Буковелем — и получите ожидаемую прибыль в размере 9,1% годовых.

Девелопер предлагает инвесторам возможность стать владельцем гостиничных апартаментов площадью от 21 до 46 кв. м и прогнозирует заселение от 60% за год. Также гарантирует прибыль в первые два года после запуска гостиницы.

Все задачи по управлению берет на себя международный гостиничный оператор Ribas Hotels Group, поэтому инвестор получает пассивный доход.

Минимальный порог входа: $80 000

Первый взнос: от 25%, с последующей беспроцентной рассрочкой до завершения строительства

Ожидаемая доходность: 9,1% годовых

Прогнозируемая капитализация: ожидается рост стоимости инвестиции до 20%

Zeminvest — первая в Украине платформа для инвестирования в сельскохозяйственную землю. Компания помогает инвесторам покупать, управлять и продавать земельные активы с полным юридическим сопровождением и прозрачностью на каждом этапе.

Через платформу можно купить участки площадью от 1 до 10 000 га со стабильным пассивным доходом.

Рекомендуемый срок инвестиций — 5−7 лет. Компания прогнозирует доходность от 16% годовых с перспективой роста стоимости земельных активов.

Zeminvest обеспечивает полное юридическое сопровождение, проверяет участки, заключает арендные договоры и поддерживает выплаты. В личном кабинете инвестора можно смотреть за доходом, документами и аналитикой. Это возможность диверсифицировать портфель через один из самых стабильных активов — землю — с полным управлением без вашего участия.

Минимальный порог входа: 200 000 гривен

Ожидаемая доходность: от 20% годовых (в зависимости от региона и стоимости участка)

Благодаря инструменту токенизации у украинцев появилась возможность инвестировать в курортную недвижимость на Пхукете — комплекс Layan Verde. Это культовый инвестиционный проект премиумкласса от девелопера с 13-летним опытом.

Инвесторам предлагают виллы и апартаменты разных форматов (от студий до люксов) под управлением международного оператора Dusit International, с возможностью получать 7−10% годовых гарантированного дохода.

Предусмотрена гибкая рассрочка на период строительства и формат классической собственности. Комплекс имеет экосертификацию EDGE и предлагает до 30 дней проживания в год для владельцев, что является большим преимуществом.

Первая выплата по программе гарантированного дохода — в первую годовщину с даты регистрации объекта.

Минимальный порог входа: $237 000

Есть возможность оплаты по частям: от 30% — первый взнос

Программа гарантированного дохода: до 10% годовых

Ожидаемая доходность: до 79% за 5 лет.

Инвестиции в растущий бизнес кофейной индустрии — !Fest Coffee Mission. Компания предлагает корпоративные облигации с доходностью 8,88% годовых. Бумаги номинированы в гривне, но ставка индексируется курсу доллара США — это дает защиту от валютных колебаний.

Компания является импортером зеленого specialty-кофе по модели direct trade и работает с фермерами в Центральной Америке и Африке.

В 2024 году она продемонстрировала рекордный объем продаж — более 1,15 млн кг зеленого зерна, а прибыль выросла до 25 млн грн.

Облигации имеют срок до 29 января 2027 года, выплаты купонов — ежеквартально, а ежегодная оферта позволяет исходить из инвестиций.

Инвестиции в корпоративные облигации! Fest Coffee Mission — это возможность поддерживать стабильный доход в гривне, с защитой от валютных колебаний и девальвации.

Минимальный порог входа: 11 172 грн

Ожидаемая доходность: 8,88% годовых с индексацией по курсу доллара США

Окупаемость инвестиции: 15 месяцев

Как инвестировать в эти проекты?

Все рассматриваемые проекты доступны украинскому инвестору. Модели подходят даже для тех, кто никогда не инвестировал.

Узнайте больше в каталоге InvestMarket от «Минфин», выберите соответствующий вашим целям проект и оставьте заявку на бесплатную консультацию.

После этого представитель компании напрямую свяжется с вами, чтобы подробно проконсультировать и ответить на все интересующие вас вопросы.

Выбирайте для себя лучший вариант — от земельных сертификатов и корпоративных облигаций до токенов премиальной недвижимости за рубежом — и начните формировать портфель активов, который будет пассивно работать на вас годами.