4 варианта для пассивного инвестирования в 2025/2026 году

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 ноября 2025, 13:03 Читати українською

4 варианта для пассивного инвестирования в 2025/2026 году

В каталоге InvestMarket от «Минфин» есть проекты, не требующие постоянной вовлеченности инвестора и приносящие ожидаемый доход. Расскажем больше о доступных вариантах.

В каталоге InvestMarket от «Минфин» есть проекты, не требующие постоянной вовлеченности инвестора и приносящие ожидаемый доход.

Инвесторы все чаще выбирают инструменты, позволяющие диверсифицировать портфель и получать стабильный доход без ежедневного контроля за активами.

Мы подобрали 4 инвестиционных решения на 2025/2026 годы — от премиальной недвижимости в Украине и Таиланде до корпоративных облигаций и земельных активов. Выбирайте интересующие вас вопросы и закажите бесплатную консультацию напрямую от компании.

Премиальная гостиничная недвижимость рядом с Буковелем

Инвестируйте в премиальную гостиничную прибыльную недвижимость — отель Melis рядом с Буковелем — и получите ожидаемую прибыль в размере 9,1% годовых.

Девелопер предлагает инвесторам возможность стать владельцем гостиничных апартаментов площадью от 21 до 46 кв. м и прогнозирует заселение от 60% за год. Также гарантирует прибыль в первые два года после запуска гостиницы.

Все задачи по управлению берет на себя международный гостиничный оператор Ribas Hotels Group, поэтому инвестор получает пассивный доход.

  • Минимальный порог входа: $80 000
  • Первый взнос: от 25%, с последующей беспроцентной рассрочкой до завершения строительства
  • Ожидаемая доходность: 9,1% годовых
  • Прогнозируемая капитализация: ожидается рост стоимости инвестиции до 20%

Инвестиция в землю от Zeminvest

Zeminvest — первая в Украине платформа для инвестирования в сельскохозяйственную землю. Компания помогает инвесторам покупать, управлять и продавать земельные активы с полным юридическим сопровождением и прозрачностью на каждом этапе.

Через платформу можно купить участки площадью от 1 до 10 000 га со стабильным пассивным доходом.

Рекомендуемый срок инвестиций — 5−7 лет. Компания прогнозирует доходность от 16% годовых с перспективой роста стоимости земельных активов.

Zeminvest обеспечивает полное юридическое сопровождение, проверяет участки, заключает арендные договоры и поддерживает выплаты. В личном кабинете инвестора можно смотреть за доходом, документами и аналитикой. Это возможность диверсифицировать портфель через один из самых стабильных активов — землю — с полным управлением без вашего участия.

  • Минимальный порог входа: 200 000 гривен
  • Ожидаемая доходность: от 20% годовых (в зависимости от региона и стоимости участка)

Инвестиции в недвижимость премиумкласса в Таиланде

Благодаря инструменту токенизации у украинцев появилась возможность инвестировать в курортную недвижимость на Пхукете — комплекс Layan Verde. Это культовый инвестиционный проект премиумкласса от девелопера с 13-летним опытом.

Инвесторам предлагают виллы и апартаменты разных форматов (от студий до люксов) под управлением международного оператора Dusit International, с возможностью получать 7−10% годовых гарантированного дохода.

Предусмотрена гибкая рассрочка на период строительства и формат классической собственности. Комплекс имеет экосертификацию EDGE и предлагает до 30 дней проживания в год для владельцев, что является большим преимуществом.

Первая выплата по программе гарантированного дохода — в первую годовщину с даты регистрации объекта.

  • Минимальный порог входа: $237 000
  • Есть возможность оплаты по частям: от 30% — первый взнос
  • Программа гарантированного дохода: до 10% годовых
  • Ожидаемая доходность: до 79% за 5 лет.

Корпоративные облигации! Fest Coffee Mission

Инвестиции в растущий бизнес кофейной индустрии — !Fest Coffee Mission. Компания предлагает корпоративные облигации с доходностью 8,88% годовых. Бумаги номинированы в гривне, но ставка индексируется курсу доллара США — это дает защиту от валютных колебаний.

Компания является импортером зеленого specialty-кофе по модели direct trade и работает с фермерами в Центральной Америке и Африке.

В 2024 году она продемонстрировала рекордный объем продаж — более 1,15 млн кг зеленого зерна, а прибыль выросла до 25 млн грн.

Облигации имеют срок до 29 января 2027 года, выплаты купонов — ежеквартально, а ежегодная оферта позволяет исходить из инвестиций.

Инвестиции в корпоративные облигации! Fest Coffee Mission — это возможность поддерживать стабильный доход в гривне, с защитой от валютных колебаний и девальвации.

  • Минимальный порог входа: 11 172 грн
  • Ожидаемая доходность: 8,88% годовых с индексацией по курсу доллара США
  • Окупаемость инвестиции: 15 месяцев

Как инвестировать в эти проекты?

Все рассматриваемые проекты доступны украинскому инвестору. Модели подходят даже для тех, кто никогда не инвестировал.

Узнайте больше в каталоге InvestMarket от «Минфин», выберите соответствующий вашим целям проект и оставьте заявку на бесплатную консультацию.

После этого представитель компании напрямую свяжется с вами, чтобы подробно проконсультировать и ответить на все интересующие вас вопросы.

Выбирайте для себя лучший вариант — от земельных сертификатов и корпоративных облигаций до токенов премиальной недвижимости за рубежом — и начните формировать портфель активов, который будет пассивно работать на вас годами.

👉 ПРОСМОТРЕТЬ КАТАЛОГ INVESTMARKET

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами