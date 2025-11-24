Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
24 ноября 2025, 14:26

США начали выкупать свой госдолг: эксперт объяснил, как это повлияет на крипторынок

Казначейство США выкупило на $785 000 000 своих облигаций. Рынок хотел продать гораздо больше — $25,4 млрд, но правительство взяло только часть. О том, почему США покупают свои долги назад у инвесторов, рассказал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Казначейство США выкупило на $785 000 000 своих облигаций.

Какие причины покупки долгов

Долг стал слишком дорогим: проценты по облигациям выросли, США дешевле выкупить часть ценных бумаг сейчас, чем платить высокие проценты годами.

Подготовка к финансовым изменениям 2025−2026 гг. (переход SWIFT, банков и фондов на ISO 20022, токенизацию активов и цифровые расчеты; поэтому часть старых ценных бумаг лучше выкупить).

Что это значит для экономики

  • ликвидность снова вливают в систему (хотя это не называется QE, но по факту это мягкая форма стимулирования), государство тратит деньги — рынок получает свежие доллары США;
  • это признак того, что экономика напряжена, если рынок предложил к продаже $25 млрд, знак того, что участники хотят срочно избавиться от длинных облигаций.

Как это повлияет на крипторынок?

  • Во-первых, крипта получает приток ликвидности (когда США вливают деньги на рынок — активы начинают расти и первой реагирует крипта).
  • Во-вторых, усиливается интерес к цифровым альтернативам доллара (чем хуже дела в госдолге, тем больше людей уходят в Bitcoin, XRP, ALGO, HBAR, токенизированные активы).
  • В-третьих, США фактически подтверждают, что уже идет цифровой финансовый переход, а значит, криптоинфраструктура, совпадающая с ISO 20022 (XRP, XLM, HBAR, ALGO, XDC), становится еще более актуальной и важной.

«И если уж совсем цинично брать теорию о том, что США будут гасить долги с помощью крипты, то этот пузырь они могут раздуть до $7−12 трлн, чтобы потом обнулить много альтов. До этого толпа будет скупать все, и на алчности потом легко отжать деньги у миллионов инвесторов», — объяснил Гончаров.

По словам экономиста, когда все начнут говорить о крипте на эйфории, тогда может и наступить финал.

«Понятно, рост альты выгоден США. А что будет с традиционным долговым рынком Украины? Кто-то в Раде и Кабмине задумывался над этим? Особенно учитывая тот факт, что следующий 2026 год — это критический год для Украины и всего мира», — подытожил эксперт.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
zephyr
zephyr
24 ноября 2025, 15:48
#
Непонятно, почему упоминают стеллар, hbar и algo, в то время как институционалы более склонны к покупке eth и sol, а частники- в мем-коины
