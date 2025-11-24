США начали выкупать свой госдолг: эксперт объяснил, как это повлияет на крипторынок

Казначейство США выкупило на $785 000 000 своих облигаций. Рынок хотел продать гораздо больше — $25,4 млрд, но правительство взяло только часть. О том, почему США покупают свои долги назад у инвесторов, рассказал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Какие причины покупки долгов

Долг стал слишком дорогим: проценты по облигациям выросли, США дешевле выкупить часть ценных бумаг сейчас, чем платить высокие проценты годами.

Подготовка к финансовым изменениям 2025−2026 гг. (переход SWIFT, банков и фондов на ISO 20022, токенизацию активов и цифровые расчеты; поэтому часть старых ценных бумаг лучше выкупить).

Что это значит для экономики

ликвидность снова вливают в систему (хотя это не называется QE, но по факту это мягкая форма стимулирования), государство тратит деньги — рынок получает свежие доллары США;

это признак того, что экономика напряжена, если рынок предложил к продаже $25 млрд, знак того, что участники хотят срочно избавиться от длинных облигаций.

Как это повлияет на крипторынок?

Во-первых, крипта получает приток ликвидности (когда США вливают деньги на рынок — активы начинают расти и первой реагирует крипта).

Во-вторых, усиливается интерес к цифровым альтернативам доллара (чем хуже дела в госдолге, тем больше людей уходят в Bitcoin, XRP, ALGO, HBAR, токенизированные активы).

В-третьих, США фактически подтверждают, что уже идет цифровой финансовый переход, а значит, криптоинфраструктура, совпадающая с ISO 20022 (XRP, XLM, HBAR, ALGO, XDC), становится еще более актуальной и важной.

«И если уж совсем цинично брать теорию о том, что США будут гасить долги с помощью крипты, то этот пузырь они могут раздуть до $7−12 трлн, чтобы потом обнулить много альтов. До этого толпа будет скупать все, и на алчности потом легко отжать деньги у миллионов инвесторов», — объяснил Гончаров.

По словам экономиста, когда все начнут говорить о крипте на эйфории, тогда может и наступить финал.

«Понятно, рост альты выгоден США. А что будет с традиционным долговым рынком Украины? Кто-то в Раде и Кабмине задумывался над этим? Особенно учитывая тот факт, что следующий 2026 год — это критический год для Украины и всего мира», — подытожил эксперт.